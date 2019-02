Los puntanos del breakdance, escalada y skate están felices con el programa olímpico

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de París 2024 propuso que el breakdance, la escalada, el skateboard y el surf formen parte de su programa, aunque eliminaría el karate respecto de las disciplinas nuevas para Tokio 2020. Esta iniciativa llenó de felicidad a los deportistas puntanos referentes del medio y coincidieron que será una oportunidad de mostrarse ante un público masivo, que cada vez consume más estas proposiciones.

La gran novedad sería de este modo la entrada del breakdance, el popular baile acrobático que podría debutar por primera vez en unos Juegos después de darse a conocer ante el Comité Olímpico Internacional el pasado año, en Buenos Aires, durante la celebración de los Juegos de la Juventud.

La disciplina está vinculada a la Federación Mundial de Deportes de Danza (WDSF) y su propuesta de inclusión obedece a su condición de "deporte urbano, universal y popular con más de un millón" de practicantes en Francia. Su formato de competición es de duelos entre sus participantes, con unos jueces decidiendo el ganador.

Tomás Fernández empezó a bailar en la Plaza Pringles a los 15 años. Ahora con 24, ya es profesor de danzas urbanas y busca perfeccionar su trabajo, que comenzó como el de muchos chicos que aman lo que hacen.

"Como bailarín de la calles te diría que es una danza y no un deporte. Pero como ciudadano me parece espectacular a la oportunidad para la gente de la calle, que suele ser pobre y sin recursos. Mayormente se lo ve como un baile en el que se revuelcan en el piso, pero si lo pasan en televisión, lo van a tomar como un deporte y va a ser bien visto", sostuvo y bromeó con que no "limpian la plaza" con su arte.

Por su parte, París 2024 destacó que la escalada es "espectacular, festiva y estética". "Además de esas connotaciones, posee algunas características más. Es exótica, muy competitiva y llamativa para los ojos del espectador. Genera una sensación de intriga en cómo los deportistas resuelven los desafíos", comentó Valentín Sternik, de 17 años, quien es campeón y posee el récord argentino juveniles de velocidad categoría A.

Valentín aclaró que Río 2016 lo sumó con la modalidad combinada de velocidad, dificultad y búlder, una modalidad que consiste en escalar bloques de roca o pequeñas paredes sin la necesidad de los materiales de protección convencionales de la escalada, que se realiza de lado y subiendo muy poco.

"Como escalador estoy contento y es un gran avance en que empiecen a separar las distintas especialidades. Entreno en todas las categorías pero me interesa la búlder", dijo y elogió la inversión realizada en Parque de las Naciones, donde los deportistas encontraron un punto para ensayar. "Es un avance que el Comité Olímpico, de a poco, separe las disciplinas", concluyó.

Otra de las posibles nuevas alternativas será el skateboard, que "forma parte del Top 10 de los deportes más practicados".

Mauro Algarbe hace skateboard desde los 12 años y esta oportunidad genera expectativa entre los profesionales de su ambiente. "Me parece muy bueno porque es un deporte al que le dedicás mucho tiempo, lleva bastante practica y no cualquiera alcanza un nivel considerado", explicó el joven que ahora tiene 23 años.

"Estos anuncios te abren las expectativas y mejoran tu actitud para la preparación para llegar a las olimpiadas, porque este es el tope máximo que un deportista puede aspirar. Porque el skate, como deporte, se practica en las calles y con más pistas sería increíble el crecimiento que podemos ver", indagó Algarbe quien señaló que el Parque de las Naciones cuenta con dos pistas consideradas como las mejores del país, pero resaltó "la falta de competencia" en esa infraestructura.

Mientras que el surf, con mucha tradición en el país, "es practicado en los cinco continentes por más de 35 millones de adeptos".

La escalada, el surf y el skateboard eran ya las nuevas elegidas para Tokio 2020 y se unen a las 28 ya definidas. Ahora será el COI el que decida su inclusión definitiva.