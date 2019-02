La generativa del Ave Fénix ya está lista para el inicio de clases

La escuela generativa del Complejo Deportivo Ave Fénix, en Juana Koslay, levantará vuelo la próxima semana. El miércoles será la inauguración formal, mientras que el jueves comenzarán las clases para los cerca de 150 alumnos que se anotaron para estudiar "en el predio deportivo más grande de la provincia", según indicó Vanina Brito, presidente de la Asociación de Formación y Desarrollo Deportivo Ave Fénix.

"Nuestro principal objetivo, a la hora de proponer este proyecto, fue de poder darle un espacio a los chicos que hacen deporte para potenciarlos, dándole la posibilidad de educarse en el mismo lugar en el que trabajan sus habilidades. Aunque hay alumnos que no practican deportes y también está para darles un lugar, para que lo descubran y puedan desarrollar una vida más saludable", resumió Brito.

"Los contenidos son los que la currícula escolar nos impone", aclaró Santiago Amigo, coordinador de la escuela. "Pero nosotros buscamos que el principal objetivo sea sobre el alumno y sus intereses y no sobre la mera imposición de conceptos. Buscar apuntar al método y modificarlo, para que no sea el alumno el que llega a la escuela con esa rutina de no saber, sentarse, abrir la cabeza y que el docente deposite el contenido y se vuelva a su casa. Se busca que el chico sea el generador del contenido, del saber y, en este caso puntual, lo hacemos a través del deporte", explicó el coordinador.

"Tampoco es que buscamos producir deportistas, pero suma al deporte como una herramienta de integración y aprendizaje", remarcó Amigo. Es por esto que, a partir de cuarto año del secundario, la carga horaria en educación física se ve aumentada, y quienes terminen sus estudios allí se recibirán de bachilleres en la disciplina. Esto no quita que tendrán las materias obligatorias por la currícula escolar, que incluye matemáticas, lengua, ciencias, inglés, artes y tecnología y programación. En total, serán ocho docentes como plantel fijo (cinco de secundaria y tres de primaria) más cinco talleristas que se incorporarán en abril, respetando la proporción de un profesor por cada 20 alumnos. De los anotados, 88 irán a la secundaria, por la mañana, y 66 a primaria, en la tarde.

"Uno de los factores a tomar en cuenta en los alumnos es la proximidad", dijo Amigo, quien indicó que es la primera generativa con orientación en deporte de Juana Koslay. También se han sumado jóvenes deportistas del ámbito del básquet, tenis, gimnasia y ajedrez. Y ellos tendrán una ventaja más, ya que en el turno en que no estudien, podrán participar en las actividades del centro de desarrollo deportivo, que comenzó sus clases hace poco tiempo en el predio.

"Cada acción que programamos desde la escuela, la hacemos en función del vínculo que tenemos con el Ave Fénix", ahondó el coordinador. "No solamente ocupamos el mismo espacio físico, también tenemos esa misma orientación deportiva. En secundaria, que se cursa durante la mañana, se les ofrece toda la grilla horaria de la tarde para que también formen parte de alguna de las actividades del centro de desarrollo", detalló. "Y, a la vez, tenemos a los profesores que trabajan en el Ave Fénix, y surge la posibilidad de que detecten talentos y nos muestren qué chicos tienen más condiciones para un determinado deporte. Nosotros ahí invitaremos a los padres a que sus hijos se prueben", agregó.

En primera instancia, la escuela funcionará en espacios cedidos por el polideportivo, según dijo Brito. Se usará una de las salas del estadio de hockey, el Salón de Usos Múltiples del microestadio y tres espacios de los albergues. La escuela tiene proyectada la construcción de sus aulas debajo del anfiteatro. "Más adelante está pensado poner a disposición los albergues para que los chicos los puedan utilizar para quedarse en caso de que lo requieran. Por ejemplo, si alguien de Merlo quiere venir a entrenar tenis o fútbol, va a poder educarse en la escuela generativa y también practicar el deporte", afirmó Brito.

El día de inauguración, este miércoles a partir de las 17:30, contará con la presencia de diversos programas y áreas de gobierno, con los que la escuela espera afianzar vínculos. Además de la presencia del Ministerio de Educación, que llevará la propuesta multiplataforma Juana y Pascual, asistirá el equipo del Campus de Alto Rendimiento de la Universidad de La Punta y el programa de Ajedrez dependiente de la misma casa de estudios. Los enviados del Campus harán, durante el año, las evaluaciones deportivas de todos los alumnos, para sumar más información al mapa deportivo en desarrollo actualmente; mientras que Amigo adelantó que buscarán incorporar docentes de ajedrez de manera permanente. "Queremos transformar la escuela en un espacio donde cualquier chico quiera estar, volver a la escuela un punto de atracción, algo que con el tiempo se ha perdido", concluyó el directivo.

Este año se proyecta abrir veinte establecimientos bajo la modalidad educativa generativa. Actualmente, hay 19 en la provincia. Las que están próximas a inaugurarse son la de ajedrez en La Punta, la de música en el Molino Fénix y la nueva del Club Victoria.