Otra generativa que está en la mira

La directora de la Escuela Generativa “Profesor Guillermo Visco”, Cecilia Havelka, se despidió del proyecto a través de las redes, tras seis años al frente de la institución. El gobierno provincial cambiará la administración del establecimiento educativo, que pasará a ser autogestionada. Más allá de las justificaciones, es otro ejemplo de una persecución implacable que realiza el Ejecutivo puntano para suprimir este tipo de instituciones.

En Facebook, Havelka resaltó: “Gracias a quienes confiaron desde el primer momento, gestionaron y crearon nuestra escuela. Gracias, porque sin su visión innovadora solo hubiera sido un sueño, y para quienes no saben, les comento: los títulos con los que egresaban nuestros estudiantes sí tienen validez nacional; sí tomábamos asistencia, sí planificábamos; sí trabajábamos en proyectos con y por nuestros estudiantes; sí teníamos títulos docentes, y sí, nuestros sueldos los pagaba la ULP, no cobrábamos antigüedad docente, nuestros puestos no eran fijos y los contratos podían o no renovarse, entre otros”.

En otro párrafo destacó: “Por eso, muchos elegimos estas escuelas, que fueron hogar, que fueron el lugar de creatividad, de juego, de jornadas, de deporte y de mucha convicción”.

Las medidas arbitrarias contra las generativas ya las sufrieron la Escuela "Etude L'Art Ballet", donde destituyeron a su directora y trasladaron la institución, y la "Corazón Victoria", en la que el Ministerio de Educación echó a Mabel Domínguez, la creadora de la institución.

En la Villa de Merlo, a la generativa que funcionaba en el Club San Martín la pasaron al CIC. En San Luis, y solo por la persistencia de los padres, lograron frenar la intervención y la destitución del coordinador de la escuela "Por un Mañana Mejor".