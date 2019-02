Eran las 20 del miércoles 20 de febrero. Durante la presentación del Frente Unidad Justicialista, en una reunión en la sede del peronismo local, Alberto Rodríguez Saá aceptó volver a ser candidato y en su discurso coló una mirada actual que tiene que ver con un viejo reclamo, que, como si fuera una parábola, se dio en su gestión y va camino a resolverse dentro de su administración, pero tres años después del fallo.



Frente a la militancia, en el partido y para cerrar la reunión expuso textual:

—Un breve aviso.



—Estamos viviendo horas de mucha alegría en San Luis porque la Corte Suprema nos dio la razón (Dictaminó que la Nación le tiene que devolver a la Provincia 16.600 millones de pesos por descuentos incorrectos a la coparticipación).



—Es muy difícil que te entiendan o confíen en vos cuando decís: No firmo un Pacto Fiscal, que trae aparentes beneficios y que significaba renunciar a los derechos. Significaba que la Provincia se arrodillara resignando sus derechos.



—Es muy difícil que te entiendan.



—Es más fácil llamarte loco y decir: "¿Cómo no firma?"



—Y no lo hicimos, no firmamos.



—Y por ahí alguno que firmó ese Pacto Fiscal ahora está diciendo: "Mirá, San Luis todo lo que tiene, las esperanzas y el futuro que tiene".



—Por eso yo les pido a los que resulten electos legisladores de nuestro frente, sean provinciales, concejales, también a nuestros intendentes, los que nos acompañan ahora acá y los que triunfen en las próximas elecciones y mañana, estemos juntos aquí.



—Tenemos que trabajar juntos para que esa deuda se pague y tengamos los dineros en San Luis, y juntos decidamos con generosidad y sabiduría los destinos de esos fondos. Que siempre deben ser para el progreso de la Provincia y para beneficiar a los más humildes.