El Gobierno entrega tarjetas de débito a los beneficiarios del 22 AG

Cerca de 16 mil beneficiarios (en total son 20 mil) del Plan 22 AG recibirán hasta la próxima semana tarjetas de débito por parte del gobierno provincial para que puedan valerse de los cajeros automáticos para cobrar sus haberes. Al cierre de esta edición 6 mil beneficiarios de los departamentos Pueyrredón y Belgrano ya habían retirado sus plásticos en Terrazas del Portezuelo, donde podrán acercarse hasta el jueves 7 de marzo, de 9 a 13, en las oficinas del programa Juventud (primer subsuelo edificio Herradura), según detalló Julieta Ponce, a cargo del área.

En Casa de Gobierno tienen que presentar el DNI original y una fotocopia para poder corroborar la identidad. Luego llenan un par de formularios y se llevan la tarjeta. En el resto de los departamentos las entregas se realizan en las sucursales del banco Supervielle donde suelen cobrar.

Los beneficiarios del Plan de Inclusión Social iniciaron cursos en Reanimación Cardiopulmonar a cargo de San Luis Solidario y Atención Primaria de la Salud, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.

En las sedes de La Punta, Santa Rosa, Justo Daract, Nueva Galia, Concarán, Merlo, Buena Esperanza, Arizona, Unión, Naschel, Tilisarao y

Candelaria, las entregas serán por la mañana de 8 a 13, mientras que en Quines, La Toma y San Francisco serán de 15 a 17.

En todos los casos son por orden alfabético y a partir de hoy continúan de la H a la L, mañana de la M a la O, el miércoles 6 de la P a la R y el jueves 7 de la S a la Z. A partir de ese último día las tarjetas ya podrán utilizarse. A quienes no puedan acercarse en el período de entrega "van a tener que ir directamente al banco y pedir que se lo entreguen ahí", detalló Ponce.

"No alcanza al total de los beneficiarios porque a los menores de edad no se les podía generar una cuenta. Lo hicimos principalmente para que puedan acceder a los beneficios que tiene usar el débito y que ellos tengan mayor comodidad porque hacen colas muy largas el día de cobro", explicó la jefa de programa.

Los beneficiarios del 22 AG son quienes asisten a los jefes y jefas de merenderos y dictan talleres por una remuneración de 3 mil pesos, detalló Ponce. "Hay algunos chicos que ayudan a estudiar materias previas", dio como ejemplo. "A su vez nosotros estamos capacitando para darles más herramientas lúdicas y actividades con el fin de que puedan colaborar con el jefe de merendero", explicó. También muchos de los beneficiarios iniciaron capacitaciones en el Programa Deportes y en "Merenderos en Acción", el torneo de fútbol infantil que organiza el área.

Una de estas capacitaciones se realizó en La Punta la semana pasada e incluyó a más de 300 beneficiarios. Además de deportes, arte y manualidades, se les enseñó sobre higiene, primeros auxilios y el uso del botiquín.

Ponce aseguró que actualmente no está previsto abrir una nueva convocatoria de beneficiarios y admitió que el porcentaje de personas que se han dado de baja por no cumplir con los requisitos o porque han conseguido trabajo es mínimo.

"Lo que quería el Gobernador es ayudar económicamente a los chicos que no tenían trabajo. Es importante la asistencia social, tenemos un estado de bienestar y hay que destacar que él está atento a esas necesidades, a un montón de jóvenes que no tienen ninguna entrada económica y tienen muchos gastos. Muchos son papás y otros estudian. Son 20 mil en toda la provincia que reciben una ayuda aunque no significa un sueldo, pero si es una herramienta importante para desarrollar lo que cada uno necesita", concluyó Ponce.