Harán encuesta a beneficiarios de Inclusión y de becas 22 AG

Los beneficiarios del Plan de Inclusión Social y de las becas 22 AG deberán completar una encuesta obligatoria que ya está disponible en el portal de oficios Saber. En caso de no completar el formulario, no podrán acceder a la plataforma. El objetivo es conocer mejor a los integrantes de los planes, en busca de su reinserción laboral en el ámbito privado.

"Uno de nuestros principales objetivos es que cada uno encuentre un trabajo mejor. Por eso les pedimos a los compañeros del Plan de Inclusión Social y a los jóvenes de las becas 22 AG que realicen y completen el formulario para que los conozcamos mejor y podamos colaborar en su pronta reinserción laboral", explicó el ministro de Desarrollo Social del gobierno provincial, Federico Berardo.

Este trabajo del Gobierno se enmarca en la Ley provincial de Capacitación y Fomento del Empleo, "Trabajo por San Luis". En esta línea, la Provincia busca luchar contra el desempleo y lograr que los beneficiarios de los planes que otorga la Provincia obtengan un contrato en el mercado laboral del ámbito privado.

"La encuesta es para conocer el perfil del beneficiario o becario, para conocer más específicamente las características de cada uno y poder incluirlos en las búsquedas laborales. Tenemos datos que intentamos actualizar, por lo que le vamos a pedir al beneficiario o al becario que nos indique un solo oficio, si no, antes nos decían que eran pintores, albañiles, plomeros y jardineros", explicó el jefe de Área de Capacitaciones, Emilio Orosco. Además, el funcionario aclaró que si declaran un solo oficio, la búsqueda laboral se agiliza más.

A través del portal de oficios Saber, los beneficiarios reciben capacitaciones virtuales, debido a que, por la pandemia, los cursos no pueden ser de manera presencial. Los integrantes de los planes provinciales deben llegar a los 4.000 puntos por mes, de manera obligatoria.

"Hemos tenido una participación constante en febrero y en marzo, estimo que tenemos un 90% de participación. El resto no participa porque es gente que no sabe leer o escribir. También porque no tienen los recursos o las herramientas, normalmente pasa esto en los parajes o localidades muy pequeñas. La participación es altísima, muy buena", indicó Orosco.

El 1º de abril, el contador de puntos volvió a cero y los beneficiarios deberán continuar con las capacitaciones para volver a cumplir con el objetivo.

En la plataforma hay 2.900 videos distribuidos en 60 categorías. En marzo, uno de los cursos más elegidos fue sobre abordaje integral de violencia y desigualdad de género.

"Mi recomendación es que hagan cursos por afinidad y en una misma línea. Nos pasa mucho que, como no obligamos al beneficiario a respetar una correlatividad, hay algunos que miran la unidad 3 de albañilería, y después la unidad 7 de electricidad. Van salteando. Cuando ya traen una vocación desde la casa, nosotros les damos la teoría que quizás no tienen", expresó el jefe de Área de Capacitaciones.

A su vez, el funcionario adelantó que posiblemente entreguen certificados de participación cuando los beneficiarios y becarios lleguen a cierta cantidad de puntos.

"Estamos trabajando para que la plataforma arroje certificados de participación, para fin de año creo que vamos a tener esa función. En marzo implementamos cambios técnicos que en enero notamos era necesario hacer", mencionó.