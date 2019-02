Encontraron el avión en el que viajaba el futbolista Emiliano Sala

El investigador contratado por la familia del jugador argentino confirmó la información en las redes sociales.

Encontraron en el fondo del Canal de la Mancha los restos del avión en el que iba Emiliano Sala, que desapareció hace trece días mientras recorría la ruta entre Nantes y Cardiff. Aún no se conoce ningún dato sobre el destino del futbolista argentino.

David Earns, el investigador que fue contratado por la familia de Sala a partir de aportes económicos solidarios, informó en su cuenta de Twitter que "los restos del avión fueron localizados temprano, esta mañana (hora inglesa), por el FPV Morven", la embarcación privada que formaba parte del equipo.

The families of Emiliano Sala and David Ibbotson have been notified by Police. The AAIB will be making a statement tomorrow. Tonight our sole thoughts are with the families and friends of Emiliano and David. #EmilianoSalas #NoDejenDeBuscarAEmilianoSala