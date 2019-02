La familia pide que reanuden la búsqueda de Juan Carlos Rubilar

Anteayer, durante la noche y parte de la madrugada, el sonido de los tambores de los corsos que organiza la Municipalidad de Villa Mercedes resonaba en cada rincón de la casa de los Rubilar. La música retumbaba en las cabezas de Estela Marys, su esposo Ricardo y su hija Yesica. En las horas que duró la fiesta a Yesica le venía y se le iba de la mente una idea, la de ir hasta la avenida Aviador Origone, donde estaban las comparsas y las batucadas. No pensaba hacerlo porque tuviera espíritu de carnaval, sino por la esperanza todavía viva de que ahí estuviera Juan Carlos, "El Pupi", su hermano, del que no saben nada desde hace exactamente un año, cuando fue a la misma fiesta y jamás regresó.

La última novedad que la familia tuvo sobre algo que pudiera estar relacionado con el joven de 29 años fue hace unos siete meses, cuando un ingeniero agrónomo halló en un campo cercano a Las Isletas los restos de un esqueleto. Esos huesos, junto con unos cabellos y unas hilachas que habían en el mismo maizal, fueron enviados a peritar a San Luis Capital y a Buenos Aires para determinar si se trataban de Juan Carlos.

"De eso todavía no sabemos nada. Hace unos veinte días fuimos a hablar con el juez y el fiscal y nos dijeron que no saben cuándo van a estar los resultados y que tenemos que esperar, porque no tienen novedades", le dijo Yesica a El Diario. Esa espera a la que los Rubilar han estado sometidos el último año es, como lo describió la joven, "un puñal" que no los deja vivir en paz.

Recién en noviembre, dijo, los peritos le tomaron muestras de ADN a Estela Marys y Ricardo, para después cotejarlas con los restos óseos y cabellos encontrados en el campo "La Laura". Además del tiempo en que demora conocer el resultado de los análisis, lo que más le molesta a la familia es que después del hallazgo de los huesos, una remera y una zapatilla en el maizal, la búsqueda de "Pupi" no continuó, al menos, de parte de la Policía.

"¿Y si los estudios dan que los huesitos que hallaron no son de mi hermano? ¿A dónde lo van a buscar, después de todos estos meses? Están perdiendo el tiempo", se quejó Yesica.

Por eso la búsqueda de parte de los Rubilar no terminó, dijo. "Nosotros seguimos yendo a los campitos donde lo vieron por última vez, cerca de Las Isletas, y nos seguimos encontrando con gente que ni siquiera estaba enterada de que mi hermano está desaparecido", comentó. Viajaron a Buena Esperanza, recorrieron las inmediaciones de Justo Daract, Córdoba, Mendoza, entre otros lugares, en busca del chico, refirió.

Lo hacen, sobre todo, porque hasta que los estudios antropológicos y genéticos no le indiquen lo contrario, para ellos, los huesos humanos descubiertos en "La Laura" no son los del joven discapacitado. "Si ése es mi hermano ¿cómo nadie lo vio antes? ¿Por qué toda la gente que estuvo rastrillando la zona no lo vio? Ni los drones, ni la avioneta que anduvieron buscando, ni los perros lo detectaron. Son muchas preguntas sin respuesta...", expresó.

Hace una semana apenas, cuando una comparsa ensayaba en la plaza de la Salud del barrio Estación, Yesica y sus padres se acercaron. No lo hicieron, aclaró, porque les interesaba ver bailar a los chicos. "A mi hermano le encantaba verlos practicar. Fuimos porque pensamos que él podría estar ahí, porque podría aparecer (...) Podría tener un problema de memoria y no recordar cómo volver a la casa. Él es un chico especial", dijo, mientras se le humedecían los ojos y se le enrojecían las mejillas.

"Lo único que pedimos es que reactiven la búsqueda, que no se queden con que lo que hallaron son los restos de Juan Carlos. Queremos que sigan los rastrillajes, que la Policía ponga los carteles de que sigue desaparecido en las patrullas, en las comisarías, en los peajes... Y si esos huesitos que encontraron son de él que nos lo digan de una vez, par que podemos hacer el duelo, porque así, con la duda, no podemos vivir", pidió.