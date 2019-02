Todos los tráilers que nos dejó la final del Súper Bowl

La final del Súper Bowl en Estados Unidos es el espectáculo deportivo más visto del mundo y es el momento ideal para mostrar los tráilers exclusivos de las películas y series a estrenarse. Esta vez no fue la excepción.

Películas de Marvel como “Avengers 4” o “Capitana Marvel” hasta un nuevo teaser de “Toy Story 4”, o las nuevas obras como “Us” o “Wonder Park”. Acá, un repaso por las emociones para los fanáticos.

“Avengers 4: Endgame”

No es el primer teaser que se presenta, pero en este nuevo vídeo se confirma que la nueva película serán unos meses después del suceso de Thanos. Un pequeño teaser donde aparecen los personajes del Capitán América, Thor o Ant-man, entre otros. Llegará a los cines el 26 de abril de 2019.

“Capitana Marvel”

La Capitana Marvel es uno de los personajes de Marvel que llega a la gran pantalla. Carol Danvers es uno de los personajes más poderosos y el trailer ya deja entreverlo. Llegará a los cines el 8 de marzo.

“Toy Story 4”

El vaquero Woody vuelve a ser protagonista de una nueva película de “Toy Story”. En esta ocasión además conoceremos un nuevo juguete Forky, un personaje femenino. La nueva obra de Pixar estará en los cines a partir del próximo 21 de junio.

“Alita: ángel de combate”

James Cameron está detrás de “Alita”, una obra que se estrenará el próximo 14 de febrero y nos traslada a un mundo cibernético.

“Fast & Furious: Hobbs & Shaw”

Universal Pictures nos presenta un spin-off de la mítica saga con los actores Dwayne Johnson y Jason Statham como protagonistas. Llegará a los cines el próximo 2 de agosto.

“Wonder Park”

Paramount Pictures nos presenta una curiosa película de animación donde un parque de atracciones cobra vida. La película estará disponible el próximo 15 de marzo.

“Us”

Jordan Peele nos trae una nueva película de terror que a través de un sobrecogedor trailer sigue confirmando la crítica racial como enfoque social.. Llegará en marzo de este año.

“Twilight Zone”

Es el clásico de ciencia ficción y una nueva versión se encuentra en desarrollo. Llegará el próximo 1º de abril para su lanzamiento por CBS All Access en Estados Unidos.

“El cuento de la criada”

La tercera temporada de “The Handmaid's Tale”, inspirada en el libro de Margaret Atwood, es una de las series que ha hecho aparición en la Super Bowl 2019. La nueva sesión llegará a Hulu pero de momento no tiene fecha de estreno.

“Our Planet”

Es una de las producciones originales más grandes de Netflix. Un documental donde se explorarán lugares remotos de la Tierra que hasta la fecha no se habían grabado previamente.

“Scary Stories to tell in the dark”

Guillermo del Toro prepara una película para finales de año basada en las historias de Alvin Schwartz e ilustradas por Stephen Gammell, en las que encontramos historias cortas de terror para niños.

“Million Dollar Mile”

Lebron James no solo se ha marchado a los Los Ángeles a jugar a baloncesto. El próximo 27 de marzo debuta su serie en la CBS donde enfrentará a deportistas profesionales con gente corriente.

“Hanna”

Durante 24 horas, los usuarios de Amazon Prime Video pueden disfrutar de Hanna. Se trata de un remake de una película de 2011 en la que niña educada en el bosque por un ex-CIA se convierte en una asesina letal. Una obra escrita por David Farr y cuyos ocho episodios completos estarán disponibles en marzo.