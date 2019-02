A un año del homicidio, volvieron a marchar por el caso de Félix Dip

“Volvemos a marchar como ya lo hicimos y lo seguiremos haciendo cada día 4 hasta que tengamos noticias de la Justicia. Porque hace dos meses que esto está parado y la investigación no ha avanzado nada”, se quejó Claudia Sosa Molina, cuñada de Félix Dip, el peluquero asesinado en su local del centro puntano en febrero del año pasado. Como ocurrió en varias ocasiones desde el homicidio, Sosa Molina y otros familiares de la víctima marcharon hasta la sede del Poder Judicial puntano para exigir que el juez y el fiscal de la causa reactiven la investigación y pedir que ofrezcan una recompensa por datos del atacante, que habría quedado registrado en cámara de seguridad.

La familia de Dip, hallado muerto en su local de 9 de Julio casi Chacabuco, tenía esperanzas en lo que pudieran arrojar los resultados del cotejo de ADN de muestras que se tomaron en la escena del crimen y que se compararon con el perfil de algunos sospechosos, pero “los ADN no dieron nada y estamos en cero”, lamentó Claudia la mañana de este lunes frente a los Tribunales.

“El pedido de hoy es que ofrezcan una recompensa y que muestren los videos que hay (en el expediente) para saber si alguien reconoce a esta persona”, dijo la mujer en referencia a un sospechoso captado por cámaras de seguridad y que podría ser el homicida.

Ante la pregunta del periodista sobre qué muestran las imágenes, Sosa Molina refirió que se ve a un hombre de entre 25 y 30 años, de 1.70 metros de altura que la noche del crimen ingresa al local con dos bolsas y que se retira momentos después.

La cuñada de Dip explicó que la investigación está en manos del fiscal y que él es quien debe impartirle directivas a los efectivos de la División Homicidios.

Esa noche

La madrugada del 4 de febrero de 2018, tras ir a bailar a la disco "La Bohemia", Dip y un grupo de amigos fueron a su peluquería, en 9 de Julio casi Chacabuco, a un "after". Luego, los allegados se fueron, e inclusive el propio Dip salió y llevó a un amigo a su casa, en su automóvil.

Pero, por alguna razón, regresó al local. No lo hizo solo: según se ve en filmaciones, llegó acompañado de un joven, que no habría sido parte del grupo que había participado del "after". Un rato después, ese hombre salió solo, cargando unas bolsas. Es la última persona que estuvo con Félix vivo: todo indica que es el asesino.