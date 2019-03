La familia Dip volvió a pedir que hallen al homicida de Félix

Este miércoles, Graciela Ortega, tía de Félix Alberto Dip, el peluquero asesinado hace un año y un mes, salió del despacho del juez Marcos Flores Leyes con la noticia de que no ha habido ninguna novedad alentadora en la investigación del crimen, pero con la promesa del magistrado de que no va a dejar decaer la pesquisa, con el propósito de encontrar al homicida.

“Una novedad importante no me dio, no me dijo nada nuevo, porque los estudios de ADN no dieron con la persona con la que podían cotejar el ADN que hallaron”, le contó Graciela a El Diario.

El juez “me dijo que hay casos que se resuelven rápido y otros que cuestan, pero que van a seguir investigando, que están viendo qué otras cosas surgen. Van a seguir llamando gente a declarar, porque por ahí se puede haber quedado algo sin mencionar, que se hayan olvidado”, agregó la tía de la víctima.

Ella y otros familiares se congregaron frente al Poder Judicial, el miércoles al mediodía, con pancartas en las que llevaban el retrato de Félix y leyendas con reclamo de justicia.

Félix Dip, de 47 años, fue asesinado la madrugada del domingo 4 de febrero del año pasado, en su peluquería de la calle 9 de Julio 1110, entre Mitre y Chacabuco, en el centro de la ciudad de San Luis.

Un familiar lo halló horas después, tendido boca abajo en el piso de su local. Estaba maniatado y estrangulado con el mismo cable. En la calle, frente al negocio, estaba su auto, perfectamente cerrado. El homicida no le robó el celular, ni la billetera, ni el reloj. Y aunque se llevó una medalla y prendas de la tienda que funciona en el mismo local, sus allegados creen que el móvil del ataque no fue el robo, dijo un mes atrás la abogada Diana Bernal, que representa a la familia en la causa judicial.

El sábado anterior al crimen, Félix había ido a bailar con unos amigos con los que volvió a la peluquería. Cuando ellos se fueron, Félix salió en su auto, a llevar a uno de ellos a su casa. Y volvió acompañado por otro hombre que no había sido parte de la reunión. Esa es la persona que lo asesinó.

Después, como quedó registrado por cámaras de negocios cercanos, el homicida salió caminando, con dos bolsas en las manos.

El Departamento Homicidios de la Policía y la Justicia tuvieron un sospechoso. Incluso allanaron su casa y la de sus padres. Pero el ADN que hallaron dentro de la peluquería, que no pertenece a ninguno de los amigos de Dip, no coincide con el suyo.