Analizarán la destitución de Cianchino como presidente del Tribunal de Cuentas

En la segunda sesión extraordinaria del año, los concejales capitalinos recibieron una nota de las dos miembros por la mayoría del Tribunal de Cuentas Municipal, Alejandra Martín y Érica Méndez. En esta informaban sobre el hurto ocurrido el 21 de enero en las oficinas de la calle Pringles. Martín dio una exposición para explicar "la situación actual" del Tribunal. Además, justificó la destitución de Marcos Cianchino al cargo de presidente por "ausentarse de sus deberes como funcionario público". Cianchino pudo hacer su descargo, también, frente a los ediles, quienes luego decidieron enviar el comunicado a las comisiones de Investigación e Interbloque por unanimidad. Algunos concejales manifestaron la intención de iniciar un juicio político, aunque otros consideran que esta decisión es exagerada.

Martín "trató" de hacer una síntesis de lo que pasó, pero su discurso duró más de media hora. Explicó cómo se ejerce la presidencia del Tribunal de Cuentas y cómo funciona el cuerpo en enero. Dijo que Cianchino había acordado quedarse de guardia durante ese mes. Luego dio detalles sobre el robo que hubo después de que el contador se fuera unos días de vacaciones y su versión de lo que pasó cuando lo llamaron para avisarle. Señaló que tardó en comunicarse y que luego no se presentó a la reunión a la que lo habían citado.

"Cuando llegamos -a la oficina- estaba el personal policial. Habían tirado todos los papeles y roto la puerta de mi oficina. Hicimos una verificación de los daños con la Policía y, a primera vista, no se habían llevado nada, ni los expedientes", dijo Martín ante los concejales.

Agregó que Cianchino "no dio aviso formal de sus vacaciones" y que tuvieron que resolver todo solas. "Era necesario tomar medidas urgentes para saber si estaban todos los papeles. La ordenanza dice que ante la ausencia del presidente y notificado formalmente, es uno de los vocales quien se designa en ese cargo temporeramente para reemplazarlo. Como no podíamos resolver nada lo convocamos al contador a una reunión para el miércoles 23, y esto lo notificamos al domicilio legal que tiene denunciado y al real, porque sabíamos que se había mudado. El miércoles 23 el contador no vino y allí labramos un acta firmada por todos los empleados y funcionarios que estaban en la feria cumpliendo funciones y adoptamos la decisión de que una de las vocales tomara la presidencia. Con la firma pude dar curso a todo para ver que nada faltara y todo estuviera en orden", manifestó.

Expresó que dictaron un acuerdo que dice que el presidente a cargo de la feria había hecho abandono de sus funciones y que tomaron la presidencia "a los efectos de poder regularizar y adoptar toda las medidas urgentes".

Mientras terminaba su exposición, Cianchino, visiblemente irritado por el testimonio de la vocal, esperaba su turno para hablar. Pero antes, Germán Ponce, hijo del intendente Enrique Ponce y concejal por el partido San Luis Somos Todos, expresó su opinión. Dijo que con los argumentos de los miembros de la mayoría "es suficiente como para empezar a discutir un procedimiento de remoción del cargo por la irresponsabilidad y por no hacerse cargo de sus funciones cuando debía, y más estando de turno. Yo me voy a hacer cargo de presentar esta información. Vamos a pedir que el expediente vaya a la Comisión Investigadora", expresó.

Luis "Piri" Macagno también pidió la palabra: "Entendemos que hay problemas en el Tribunal de Cuentas, que hay situaciones que preocupan, pero en ninguna de las presentaciones se solicita el inicio de un juicio político que es lo que plantea el concejal Ponce, Nosotros somos los responsables de sancionar a los miembros del Tribunal, como también de nombrarlos. Me parece que se extralimitaron en sus facultades. Remover de la presidencia es una facultad exclusiva del Concejo Deliberante, inclusive lo plantea la Carta Orgánica. Me parece que una sanción preventiva de este tipo y remover a un presidente de un cuerpo de esta manera es un poco excesivo. Igual eso se va a definir en las comisiones".

El descargo de Cianchino

Cuando fue su turno, Cianchino subió para dar su versión de lo sucedido. "Sobre el hecho del 21 de enero tengo registro telefónico de todo. A Méndez se le informa a las 7:51, a mí me avisan a las 9:30. Me dicen que forzaron una puerta de blindex sin romperla, que forzaron las puertas adentro, que lo único que se robaron fue un celular y que no se llevaron la caja chica de 2 mil pesos. Les digo que hay que hacer la denuncia y me dicen que la contadora Méndez y el contador Acosta la estaban haciendo. Él me asegura que hizo la denuncia y que solo robaron un celular y después no hay otra comunicación conmigo por ningún medio. Presumo que solo robaron eso. Todas las notificaciones que se me cursaron fueron a domicilios donde la dirección de Recursos Humanos no tiene notificado dónde vivo. No tenían ninguna intención de que me enterara que me llamaron a una reunión, fue una maniobra artera para destituirme de la presidencia en un plazo sumario de 24 horas, creo que no existe este proceso. Hay una maniobra destinada a sacarme de la presidencia", remarcó.

Además afirmó que el oficial notificador "es sobrino de Martín, por lo que tiene intereses en restituir a su tía la presidencia, por lo que él no me debería haber notificado". En cuanto al robo, aseguró que había cosas de muchísimo "más valor que un celular".

"Es cansador trabajar en un contexto donde lo único que hacen es falsificar la realidad. Muchas cosas de las demoras en el análisis de los expedientes, que ellas alegan, se debieron a que el propio Poder Ejecutivo Municipal entorpecía las notificaciones. Había plata cuando iniciamos porque éramos prudentes, vivíamos con 9 de las 12 partidas presupuestarias que nos correspondían. No es que no había ganas. Ellas limpiaron el Tribunal de Expedientes, pero con otro objeto. Quisiera que vean cuántas observaciones hacen las doctoras con los expedientes de gestión. El único que las hace soy yo, el resto solo aprueba".

Agregó que destituirlo de la presidencia es una violación a la Constitución y también a la República. "La verdad, mejor que hayan hecho esto. Me dan prensa. Yo creo que realmente no lo piensan", lanzó.

"Les pido a los concejales que restituyan el estado de derecho a la Municipalidad y a la Constitución. Violaron el artículo 62 que establece la periodicidad y la rotación. Se convirtieron en acusadoras y juzgadoras al mismo tiempo. No les interesa la República, está en el tacho de la basura. Yo no tengo nada que ocultar y me voy a defender. De todo esto que les digo tengo pruebas y están a su disposición", concluyó.

Cianchino aseguró que el robo en la sede del Tribunal es una "puesta en escena" y constituye a una represalia por haber encontrado graves irregularidades en los expedientes municipales. Además, dijo que los restantes integrantes del cuerpo impulsan que se declare la caducidad de los documentos, lo que abre la puerta para que estos puedan ser archivados sin ser debidamente analizados.