Juicio por 2.664 kilos de droga: "Sé lo que hacía", dijo uno de los acusados

De los cuatro acusados que comenzaron a ser juzgados en el Tribunal Oral Federal (TOF) de San Luis por el transporte de 2.664 kilos de marihuana solo uno declaró ayer, en la audiencia inaugural. Es Jaime Estanislao Núñez, señalado por los policías federales que ayer dieron testimonio como el nexo entre el presunto líder de la organización, Sergio Darío "Checho" Nuarte Morales, y el proveedor de la droga. Núñez admitió que "sabía lo que hacía y a qué me atenía", pero se justificó expresando que lo hizo porque necesitaba dinero para encarar un emprendimiento comercial con su familia.

El tribunal que lleva adelante el juicio es presidido por Gretel Diamante e integrado por Roberto Julio Naciff y Héctor Fabián Cortez. Este último participó de la audiencia a través de videoconferencia. Y esa herramienta tecnológica fue usada ayer, además, para tomarle declaración a tres testigos que residen en Saturnino Laspiur, la localidad cordobesa en donde la Policía Federal interceptó el cuantioso cargamento el 11 de febrero de 2017. Según las averiguaciones, la sustancia provenía de Paraguay y tenía como destino Cuyo y Chile.

Estos testigos de Córdoba son Juan Carlos Marcolati y los hermanos Edgar y Pablo Lenardón. Estos últimos son dueños de una estación de servicio de Saturnino Laspiur, en cuyo playón los efectivos de la Federal requisaron el camión en el que el transportista de Villa Mercedes Oscar Alfredo Zanón y su hijo, Néstor Javier Zanón, llevaban la carga ilegal.

Por su parte, la Toyata Hilux en que la que Nuarte Morales y Núñez iban "haciendo punta" –es decir, iba unos metros más adelante– aquella madrugada también fue parada e inspeccionada en las inmediaciones.

Tanto la presidenta del tribunal como la fiscal federal de Cámara, Mónica Spagnuolo, y los defensores –son Aldo Giuliani por Nuarte Morales, Marcos Juárez por Núñez y Jorge Sosa por Zanón padre e hijo– interrogaron a los testigos sobre el horario y lugar del procedimiento, las acciones que desplegaron los efectivos en la pickup y el camión y lo que observaron durante el operativo, que se extendió entre las tres de la madrugada y las siete de la tarde de aquel 11 de febrero. Por esos testimonios quedó en claro que la totalidad de la sustancia iba en el camión, y que en la camioneta no hallaron estupefaciente.

Núñez manifestó que fue contratado "por una persona del norte", cuya identidad no quiso brindar, por miedo a que su familia, que vive en Formosa, sufra alguna represalia. Indicó que esa persona lo buscó para que acompañara el camión en el que transportaban la sustancia, y que su tarea terminaba justamente en Córdoba, la provincia donde los efectivos federales los interceptaron.

"Tal como dije, en ese momento no tenía capital para emprender lo que tenía previsto con mi familia. Me surgió esta oportunidad. Me arrepiento totalmente de lo que hice (...) Me habían ofrecido 30 mil pesos. Eso me costó la pérdida de mi familia. En ese momento estaba en pareja, y eso me costó la separación", expresó Núñez, quien antes había comentado que en los casi dos años que lleva preso, solo ha podido tener una sola visita de sus parientes, ya que no disponen de recursos económicos para poder viajar a San Luis con asiduidad.

Ayer también declararon cuatro policías federales que participaron en distintas tareas vinculadas a la causa: Diego Nieva, Ricardo Damián, Diego Celi y Luis Brey. El primero y el último fueron interrogados, entre otros aspectos, sobre las escuchas telefónicas, de las que se desprendieron indicios que, para el fiscal federal instructor, Cristian Rachid, daban cuenta de la actividad ilegal, del vínculo entre los imputados y de los roles que cumplían en la organización.

Durante el testimonio de Nieva surgió el nombre de un tal Wagner, que sería el proveedor de la marihuana, esa "persona del norte" a la que Núñez no quiso identificar.

En ninguno de los dos vehículos la Policía halló sumas importantes de dinero. Uno de los defensores, Giuliani, dedicó algunos minutos a interrogar al investigador Damián sobre las modalidades de pago de este tipo de mercadería.

El efectivo explicó que cuando hay confianza entre el comprador y proveedor, suele acordarse pagar la carga cuando esta ya ha sido ubicada en el mercado. Si no hay confianza, en cambio, la droga se abona antes de la entrega.

Dijo, además, que por su naturaleza misma, en este tipo de negocios, el dinero no se deposita en cuentas de bancos, no se hacen transferencias. Los pagos no suelen hacerse a través del sistema bancario, en donde quedan registros. Esto es así porque, de advertirse el ingreso de una suma cuantiosa en una cuenta –en este caso, la carga valía millones–, surge un alerta, genera sospechas.

Damián también refirió que el conductor del camión –sería Zanón padre–, apenas vio la Toyota de Nuarte Morales parada en el control que implementó la Federal, se bajó, dijo "traigo droga, traigo droga" y se tiró al piso. El sargento Celi declaró en consonancia: dio la referencia de que uno de los ocupantes se bajó y que este expresó que iban con estupefaciente.