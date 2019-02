Victoria tiene a “Súper Mario”

Habilidoso, aguerrido y siempre letal, Mario Quiroga, 27 años, es el nueve "picante" que disfruta Victoria en el Regional Amateur de Fútbol. Es una carta de gol que no tiene miedo a "fajarse" con los defensores, y fue el responsable, a pesar de fallar un penal, de darle los 3 puntos al equipo de la "Flaca" González en el 2-1 ante GEPU, por el Grupo 2.

"Recibimos el gol muy temprano, casi de entrada, eso nos golpeó pero lo bueno es que nunca nos desesperamos. Nos soltamos de a poco y generamos situaciones claras. Después, me tocó errar un penal pero en el entretiempo los chicos me alentaron diciéndome que iba a tener otra posibilidad... por suerte me quedó una y sirvió para ganar", cuenta a El Diario de la República "Súper Mario".

La conquista personal del delantero ocurrió en el complemento, y el festejo, según él, tuvo un sabor especial. "Estaba toda mi familia en la cancha; mi papá, mi mamá, tía y un primo… lo gritamos todos, fue algo lindo. Estoy muy agradecido a ellos porque siempre me van a ver a la cancha que juego", comentó el futbolista que el año pasado formó parte del ascenso del ex Federal C al desaparecido Federal B. Fue una pieza clave en el club del barrio CGT.

Mario se sumó al conjunto dirigido por Claudio González procedente de Estrella Recreativa de Jovita, Córdoba, en donde dice haber realizado una buena campaña. "La verdad que me fue muy bien en Córdoba, en una liga del interior. Pero bueno, cuando me llamaron no dudé. Arreglé porque era lo que más quería, estar cerca de mi familia", señaló.

Frío y calculador frente a los tres palos, el ex Defensores del Oeste, archirrival del "Albinegro", no siempre tuvo en claro su continuidad en el fútbol. De hecho, hace unos pocos meses atrás estuvo muy cerca de dejar lo que más ama. "En un momento no tenía ganas de seguir porque trabajaba y ni bien salía me iba a entrenar a Defensores. Se me complicaba. Pero me salió lo de ir a Córdoba y seguir viviendo de esto, que es lo más lindo que hay", dijo.

De local, no se pierde

Amparado en la premisa que de "local no se puede perder", y teniendo en cuenta el buen acompañamiento de la gente cuando lo hace, Mario destacó que el aliento de los simpatizantes es importante para cumplir el objetivo. "Los hinchas van a la cancha, apoyan y no te dejan bajar los brazos. Frente a GEPU nos hicieron sentir siempre como si fuéramos ganando. Eso es fundamental", aseveró.

Para la despedida "Súper Mario" bajó algunos decibeles. Resaltó que la ilusión de lograr el ascenso es grande pero hay "que ir paso a paso, partido a partido; y si se da la oportunidad de llegar a una final vamos a dejar todo para que el club quede bien parado. Creo que tenemos un buen grupo como para llegar al Federal A".

Este domingo el nueve "picante", que también puede moverse de extremo, una posición que conoce bien, visitará Villa Mercedes. El rival de Victoria será San Martín, y el goleador "Albinegro" está dispuesto a desenfundar de nuevo, para dejar al Sporting como único líder del Grupo 2.