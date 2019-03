Los Backstreet Boys conquistaron a "Everybody" en el festival de Viña del Mar

Este jueves, Chile se convirtió en una fiesta de la música con los Backstreet Boys como anfitriones del festival de Viña del Mar. Los estadounidenses cantaron y bailaron no solo sus temas más nuevos, sino que los grandes éxitos estuvieron presentes también. El quinteto se llevó la Gaviota de Oro y de Plata.

Nick Carter, Howie Dorough, Kevin Richardson, Brian Littrell y A. J. McLean hicieron delirar a sus fanáticos, luego de 21 años de ausencia en el país latinoamericano. "Vamos hacer que regresen al 2001", dijo Kevin antes de interpretar los temas "I Want It That Way" y "Everybody".

También hicieron sonar los singles de su nuevo disco ADN con cinco cambios de vestuario, coreografías para cada tema y un elenco de diez bailarines. "As long as you love me", "Inconsolable" y "Don't go breaking my heart" fueron otros de los temas elegidos entre sus 11 discos.

Luego, llegó la parte más emocionante: la de su reconocimiento con la entrega de los galardones Gaviota, donde los fans explotaron en aplausos hacia sus ídolos, que cantaron dos canciones más antes de despedirse.