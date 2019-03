Comerciantes piden erradicar las aves en la plaza Pedernera de Villa Mercedes

Las pocas personas y niños que transitan por las veredas de la calle Lavalle frente a la plaza Pedernera, en pleno microcentro local, tienen un mismo reflejo: taparse la nariz. El olor de las heces de los pájaros —en las veredas, la calle, los autos estacionados, las sombrillas de la heladería Itatí y cuanto cartel o toldo haya en la zona— es nauseabundo. Las muecas de asco están a la orden del día; por eso, los comerciantes se reunieron con las autoridades del Municipio y los integrantes del Consejo de Medio Ambiente para buscar una solución, porque aseguraron que los perjudica en la salud y económicamente, debido a la caída en las ventas desde hace más de un mes.

"Estamos todo el día respirando olores insoportables. Hay síntomas de alergias y de picazón en el cuerpo. Laboralmente, también nos afectó. En la heladería, en temporada, solíamos trabajar desde las 20 hasta las 2; ahora, con la llegada de los pájaros, se corta la venta totalmente y tengo que cerrar. Notamos la merma porque por el olor la gente no viene a la plaza. Nos está afectando desde el 15 de enero", contó Daniel Redital, el propietario de Itatí, el tradicional negocio que lleva 28 años en la zona.

Los primeros en causar problemas fueron los tordos, aunque hace unas semanas el Municipio confirmó que habían arribado golondrinas al sector, que terminaron por empeorar el panorama.

"La gente no transita por la calle, los autos no se estacionan porque quedan blancos. Los residuos son muy ácidos, las veredas están desteñidas, han perjudicado el follaje, las hojas y ramas están oxidadas, están deteriorándose las plantas. Al principio lavaban la plaza, pero eso cae a la calle y transita como si fuera una cloaca a cielo abierto por Yrigoyen y León Guillet. Además, caen aves muertas, los vehículos las pisan y se pudren. Nuestros empleados están permanentemente respirando esos olores, están con los ojos enrojecidos, es un problema insignificante para quienes están lejos de acá, pero llevamos más de 40 días con las aves arriba y nos están perjudicando a todos", describió Mario Bustos, dueño del cotillón Payasito.

El jueves pasado, los vecinos participaron de la reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente y expusieron sus reclamos. "Gente experta dice que habría que cortar las ramas para evitar que se asienten. Lo harían en estos días, porque las aves van a volver todos los años. Si bien el láser (que colocaron en el techo del hotel Epic y que ahuyentó a los tordos) ha dado en parte resultados, para que actúe mejor tienen que sacar un poco del follaje de los árboles sobre Lavalle", explicó Redital.

Bustos resaltó que la intención no es matarlas, sino disuadirlas. "Sacarán ramas de 5 a 6 plantas para que penetre más la luz del láser y así no tengan dónde asentarse y busquen otro sector, que se desplacen al campo, donde no molesten", sostuvo.

La Comuna informó que cambiarán el método para recoger los desechos, aplicarán un repelente que no daña a las golondrinas, sino que las ahuyenta, y colocarán nueva iluminación. "La Municipalidad tiene buena intención, ve que la gente está perjudicada pero no puede resolverlo. La gente no estaciona, no baja del auto, no para, no viene a nuestros locales", se lamentó Bustos.