ULP Virtual: las carreras de salud tuvieron 4600 inscriptos

Con el objetivo puesto en tener más y mejor recurso humano en la salud pública y privada de la provincia, los números finales que dejó la etapa de inscripción a las carreras de salud de la ULP Virtual cayeron de forma muy positiva en Terrazas del Portezuelo. En total, son 4.663 los puntanos que ya están habilitados para estudiar las carreras de enfermería, promoción comunitaria de la salud, asistencia gerontológica y el taller de comunicación para atención al público en hospitales. Los próximos días iniciarán un curso introductorio y, en abril, será el turno de la cursada.

La Licenciatura en Enfermería, con sus dos ciclos, fue la más elegida con 2.856 aspirantes que ya completaron la inscripción. Después, le siguió el Diplomado en Promoción Comunitaria de la Salud con 702 estudiantes. El Taller de Comunicación para Personal de Hospitales tuvo 380 inscriptos y el Diplomado en Asistencia Gerontológica cuenta con un alumnado de 192 sanluiseños.

"Estamos muy satisfechos por notar un acompañamiento de la sociedad, que se ve en todos los lugares, a este plan del Gobierno de tener un mejoramiento en los recursos humanos relacionados a la salud. El balance es muy positivo, porque quiere decir que a la gente estos temas les interesan para su formación", aseguró la rectora de la ULP, Alicia Bañuelos.

Luego, continuó: "Me sorprenden los números. Hay una demanda que estaba insatisfecha, debido a que mucha gente no podía acercarse a las ciudades donde se estudian estas carreras. Con la modalidad semipresencial pueden formarse a través de una plataforma, con cursos presenciales, que les permiten planificar sus horarios. Una persona que no vive en San Luis o Villa Mercedes, accede a la formación por la ULP Virtual. De todas formas, tenemos muchos inscriptos también de las ciudades principales que, en su caso, estas carreras son una ventaja porque tal vez trabajan o tienen compromisos y no disponen de un horario libre".

Tras la preinscripción online a las carreras, para completar la inscripción, los aspirantes debían entregar la documentación requerida en alguna de las doce sedes que tiene la ULP distribuidas en toda la provincia (San Luis, La Punta, Merlo, Anchorena, Villa Mercedes, Unión, Nueva Galia, Quines, Luján, Tilisarao, Arizona y San Francisco). La fecha límite era el sábado y se notó por el gran movimiento que se registró. Sin embargo, debido al paro del transporte interurbano, las autoridades anunciaron que extenderán el plazo de recepción de papeleos y que hoy comunicarán la nueva fecha.

Está previsto que este mes el alumnado ya comience el curso introductorio. "Tiene que ver con que sepan cómo manejarse con la plataforma, tener algún apoyo en lectura y diferentes temas, para disminuir el impacto de aquellos alumnos que hace mucho dejaron de estudiar y les resulta difícil por no tener la práctica. La idea de este curso no es seleccionar estudiantes, sino ayudarlos a que la carrera les sea más fácil. Esto será para todos menos para el ciclo 2 de enfermería, porque es gente que ya está entrenada en el estudio. En abril todos comenzarán la cursada normal de la carrera", informó Bañuelos.

Por último, quien también es ministra de Ciencia y Tecnología, enfatizó en que lo que hace la ULP con estas carreras semipresenciales es solo un engranaje de una gran cadena en la que trabaja el gobierno provincial para lograr un recurso humano de calidad en la salud.

"Esto no es lo único que hacemos. Tenemos un plan muy importante que comprende la formación en distintas áreas, desde la atención al público en los hospitales hasta la especialización para cirujanos y médicos oncólogos. El 18 de marzo empezará la capacitación en Watson, tuvimos una gran convocatoria para el curso de impresión 3D. Todo viene desarrollándose muy bien", concluyó.