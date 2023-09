Se graduaron más de cien estudiantes de la ULP Virtual

Satisfacción, orgullo y alegría esas fueron las expresiones que se reflejaron en los rostros de cada egresado y egresada de la ULP Virtual. Este viernes, en el Salón de la Puntanidad, en Terrazas del Portezuelo, se llevó adelante el acto de colación de la casa de estudios donde entregaron 110 títulos para los nuevos técnicos y licenciados que tendrá la provincia.

La ceremonia comenzó pasadas las 16:30, con la presencia de familiares y amigos de los flamantes graduados. El momento más largo fue la entrega de las insignias porque cada estudiante recibía el título por orden de apellido. La mesa académica estuvo conformada por la rectora de la ULP Virtual, Alicia Bañuelos, la secretaria académica, Karina Matera, y la vicerrectora de la Universidad Nacional 3 de Febrero, Dania Wechsler, junto a la directora académica, Mariana Rossi.

“Cada vez que hacemos un acto de colación a mí se me llena el alma, porque es el esfuerzo de ustedes, indudablemente, pero también es el esfuerzo de una política de estado que a lo largo de 25 años ha dado estos frutos que son ustedes. No hay sociedad que no mejore si no mejoran sus integrantes y cada uno de ustedes es mejor que antes y también sus familias, los pueblos o donde viven también, el pueblo de San Luis mejoró porque ustedes terminaron sus carreras”, reflexionó Bañuelos durante el acto.

La oferta académica de la ULP es muy amplia (70 asignaturas), ofrece licenciaturas, tecnicaturas, posgrado, cursos y diplomaturas que se pueden hacer a través de internet. Érica Robles es una de las que eligió estudiar virtualmente y se recibió de técnica Universitaria en Medición. Contó que terminó la carrera en dos años y medio, y que continúa a la espera de su segundo título. “Contenta y feliz de tener mi título en la mano. Espero poder seguir este paso porque sigo estudiando en la ULP porque elegí la Tecnicatura en Producción Audiovisual, que me queda un año y medio más”, dijo con alegría.

En 2018 y con el fin de llegar a todas las localidades de la provincia, la Universidad de La Punta firmó un convenio de larga distancia con la Universidad Nacional de Tres de Febrero para crear la ULP Virtual. Sandra Ávila es de Nueva Galia y a sus 51 años consiguió su título como técnica en Edición. Explicó que es docente, pero usa al estudio para seguir construyéndose. “Conseguí varios títulos y me gusta estudiar a mi edad. Esto me ayuda a mi práctica diaria. Soy docente de secundario y doy Tecnología de la Información y la Comunicación. Es mucho esfuerzo porque son muchas horas de trabajo, de estudio y es un sacrificio extra, más a mi edad porque es difícil, pero no lo hago solo para tener un papel, sino para saber de todo un poco”, señaló la profesional.

Bañuelos remarcó que desde 2019 hasta la actualidad se recibieron más de 3.200 estudiantes de toda la provincia. Las próximas semanas entregarán 800 nuevos títulos de las diplomaturas, y dispondrán analíticos a 150 enfermeras y enfermeros puntanos. “El trámite de los papeles lleva algunos meses a pesar de que la Untref es muy rápida, y entonces a medida que van llegando vamos armados los actos. Todo esto es la coronación de un proceso que llena de felicidad a los padres y a nosotros, porque hay mucho trabajo detrás de todo esto”, explicó.

Florencia Aguilar fue una de las egresadas. Se recibió de técnica en Administración Contable. "De grande me decidí por retomar la carrera de Contador. Fui una de las primeras que me anoté porque después de un montón de problemas familiares que tuve, decidí pensar en mí y esto lo tomo como una deuda conmigo. Les dedico este título a mis padres", concluyó con emoción.

