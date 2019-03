Abrieron las inscripciones para el taller de Ensamble Musical

La Escuela de Música de la Universidad de La Punta (ULP) lanzó una convocatoria para desarrollar un taller de ensamble de instrumentos. Las audiciones serán el 25 y 26 de marzo, ambos días de 18 a 21, en la escuela "Albert Einstein" del nivel primario (Pringles 1157). Para participar, primero deben inscribirse en www.nuevoensamble.ulp.edu.ar. Es para chicos de 15 años en adelante y adultos, quienes deberán preparar dos canciones para ser evaluados. Además, el coro dirigido por Daniela Pereyra Jameson hará lo mismo el lunes 25 a las 15 en el SUM de la ULP; el martes 26 será en la escuela "Einstein" a partir de las 18. Es para mayores de edad y tiene un cupo de 45 alumnos. Las inscripciones son a través de la página www.inscripcioncoro.ulp.edu.ar

El coordinador de la Escuela de Música, Mauro Franzen, comentó que la idea de formar el ensamble es armar tres grupos: un cuarteto de guitarras, una banda electroacústica con todos los instrumentos y elegir algunos solistas. "Con el cuarteto de guitarras queremos hacer música argentina, latinoamericana, algo de folklore y tango. En la selección de solistas, buscamos artistas que se destaquen y quieran interpretar obras o performance en piano y guitarra", contó Franzen.

"La idea surgió porque vimos que en San Luis faltaban talleres de ensamble y hay músicos que, por diferentes motivos, no consiguen pertenecer a una banda, ya sea porque no tienen amigos que hagan lo mismo o carecen de espacio donde practicar o simplemente no tienen el instrumento", explicó.

Aseguró que el propósito es dar la posibilidad de que los alumnos tengan una coordinación y guía profesional para aprender a interactuar dentro de una banda con los demás.

La secretaria de Extensión de la ULP, Susana Torres, manifestó que el cupo de estudiantes de la escuela está prácticamente completo. "Tenemos cerca de 600 alumnos y solo quedan algunos lugares en las clases de bajo y en piano clásico. Iniciamos esta actividad porque queríamos llegar a la población a través del arte y la música", comentó entusiasmada.

Indicó que, a partir del coro que tiene desde el año pasado la ULP —dirigido por Jameson y también por Alejandro Moretti—, pensaron en abrir las audiciones nuevamente para los mayores de 18 años que quieran participar y puedan ser entrenados por este grupo de profesionales.

Torres expresó que en la ULP están realizando un trabajo "fuerte" en el arte y la música; por eso abrieron las inscripciones para el coro y el nuevo taller de ensamble. "Queremos acercar el arte y la cultura a la gente. Las clases son gratuitas y de fácil acceso. Tenemos a disposición instrumentos para que puedan practicar. Entendemos que la música es transformadora y enriquecedora, y que para los niños trae muchos beneficios", comentó.

Destacó que a la academia asisten también chicos con capacidades diferentes, con síndrome de Down y no videntes. "Para ellos tenemos profesores que adaptan los talleres a sus necesidades", remarcó.

"Abrir una escuela de música para niños y adultos en San Luis, que sea gratuita y accesible, nos parece una de las mejores iniciativas que tuvimos el año pasado. Muchos chicos continuaron y agregamos bajo y guitarra, esto demuestra que vamos por el camino correcto. Seguiremos apostando a esto, porque no solo somos una universidad tecnológica, sino que también prestamos mucha atención a todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura", concluyó Torres.