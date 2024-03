Información certera, un bien que escasea en la ULP

Un vistazo por los canales de comunicación oficiales que tiene la Universidad de La Punta (ULP) y las reacciones que se generan entre los alumnos deja ver que la información certera y precisa es un bien que escasea de manera acuciante en esa casa de estudios. La mayoría de los estudiantes están perdidos ante el desorden general y se acumulan preguntas sin respuestas sobre fechas de inscripción, uso de plataformas e incluso la vigencia de convenios.

En la página de Facebook ULP Alumnos, que aglutina todas las iniciativas académicas que lleva adelante la Universidad de La Punta, crecen los interrogantes de todo tipo y son pocas las respuestas.

“¿Alguien me puede explicar por qué ahora trabajamos con dos plataformas, diferentes, y por qué no estamos estudiando como lo veníamos haciendo normalmente? Muy poco serio si empezamos así”, posteó Marianella Pereyra, quien incluso consultó si se están cayendo los convenios con la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) por las carreras virtuales.

Heidi Vargas, en otro comentario en esta misma página de Facebook, preguntó cuándo se habilitaban las inscripciones para los nuevos ingresantes de las carreras en convenio con la Untref. Aseguró que “llevamos un par de meses esperando la información”. Un requerimiento similar posteó Isabella Sosa, quien consultó: “¿Cuándo van a abrir la inscripción para Enfermería?

No parece haber un esfuerzo de la casa de estudios para sistematizar y difundir de manera ordenada la información académica e institucional. “¿Por qué no informan bien a los alumnos? No hay email, nada. De casualidad me enteré por acá”, dijo Fabitha Fernández ante la publicación de que a principios de marzo abrían las inscripciones para las carreras de la Universidad de La Punta.

Otros interrogantes frecuentes de los estudiantes sin respuestas abordan el sistema de becas y la validez de los títulos.

