Denuncian irregularidades en las carreras a distancia de la ULP

Desconcierto, improvisaciones e incomodidades. Todo eso experimentan hoy miles de alumnos que cursan carreras a distancia dictadas por la Universidad de La Punta (ULP). Aquella plataforma virtual que permitía que muchísimos puntanos estudiaran desde lejos la carrera de sus sueños y se acercaran al diploma que podría cambiarles la vida para mejor hoy se ve perjudicada por profundas modificaciones que tomaron desde la cúpula de la casa de estudios sanluiseña. Por eso, al sentirse desprotegidos, alumnos denunciaron públicamente las irregularidades que sufren.

Según afirmaron, un profundo recorte presupuestario firmado por el nuevo rector, Luis Guillemo Quintas, afectó el desarrollo de diversas clases de apoyo, exámenes y recuperatorios que antes, en la gestión de Alicia Bañuelos, eran moneda corriente y algo habitual en torno a una carrera universitaria a distancia que contiene a cientos de personas que, además de estudiar en la ULP, trabajan o atienden a sus familias.

Enfermería es, por lejos, la carrera más elegida y, a su vez, la más afectada por los recortes impulsados por Quintas, siempre bajo las órdenes del gobernador Claudio Poggi. Según contaron alumnos en una carta enviada a El Diario de la República, esa tijera podadora generó —ni bien comenzó el año lectivo— el adiós a las clases prácticas que tenía Enfermería en las instalaciones de La Pedrera. Hasta allí llegaban los alumnos de Villa Mercedes, Justo Daract, La Toma y otras localidades cercanas.

Ahora les toca viajar a todos ellos hasta La Punta, pero en horarios muy complicados para aquellos estudiantes que trabajan. Para peor, son clases fundamentales, bisagra, que, de no aprobarlas, quedarán en el camino hasta una nueva chance. Sin contar con el costo económico que deben afrontar por trasladarse hasta la sede de la ULP.

Los recortes en la ULP empujan a que algunos estudiantes analicen abandonar sus estudios.

A su vez, aseguran que aquellos profesores que antes dictaban esas prácticas ya no están en el cuerpo docente. Eran de la ciudad de San Luis y otros, de provincias vecinas. Fueron desvinculados.

Solo en la clase de Enfermería en Salud en Adulto y en Anciano l y ll hay 146 estudiantes que, por ejemplo, tendrán que rendir su exámen final de 6 a 14. Entonces, la incógnita radica en las dificultades que deben atravesar aquellos otrora alumnos a distancia. Si entran a rendir a las 6, ¿a qué hora tiene que partir hacia La Punta alguien que vive en Concarán, Martín de Loyola o Hualtarán?

Aseguran que quienes cursan Enfermería además encuentran, entre otras deficiencias, errores en la plataforma, desinteligencias en los llamados para realizar las prácticas y exámenes mal redactados.

"Esto empezó con la nueva gestión. Si bien nuestra carrera es a distancia y la teoría la podemos tomar desde nuestras computadoras, las prácticas y exámenes finales eran presenciales, pero los profesores que viajaban y nos tomaban esos exámenes fueron dados de baja y ahora tenemos que viajar nosotros a La Punta para todo. Si bien a nosotros la carrera nos la dicta la ULP a través de su plataforma, es homologada por la Universidad de Tres de Febrero (Untref). Ahora hay dificultades de todo tipo, hasta para cursar y en las evaluaciones", contó un alumno que prefirió el anonimato en una charla telefónica con El Diario de la República.

"Desde que arrancamos el año lectivo nos estamos encontrando con diferentes situaciones que nos hacen todo cada vez más difícil, nos llevan desde recursar materias a ausentarnos en exámenes, porque los horarios no son los mismos que antes y muchos de nosotros trabajamos. Si faltamos al trabajo perdemos el presentismo y nos descuentan el día. Antes no era así. El recursar materias nos atrasa en años el anhelo de recibirnos. Muchos ya piensan en abandonar la carrera. Enviamos cartas a los superiores, pero no tuvimos respuestas. Todo es por un tema de recorte de presupuesto, lamentablemente", agregó.

Redacción/MGE