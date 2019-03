Keisy Perafán tuvo la primera alegría del año

Con una sonrisa amplia y la satisfacción de un nuevo logro, Keisy Perafán (23 años) charló con El Diario desde el aeropuerto "Jorge Chávez" de Lima, Perú. Esperaba la salida de su vuelo rumbo a nuestro país tras ganar la medalla dorada en la categoría hasta 48 kg del Open Panamericano de Judo.

La cuarta fue la vencida para la judoca puntana en la capital "incaica". En 2016 terminó séptima, en 2017 logró la presea plateada tras perder la final con su ídola Paula Pareto y en 2018 alcanzó la medalla de bronce.

"Esta vez éramos seis competidoras y yo entré directamente en semifinales por mi ranking mundial", dijo Keisy, quien ocupa el 32º lugar en la categoría.

El camino al triunfo

La joven deportista de San Luis analizó sus dos luchas en Lima. "Mi primer combate fue ante la colombiana Luz Álvarez, que me había ganado la final de los Juegos Odesur en Cochabamba 2018", recordó. "Pero esta vez luché mucho mejor. En Bolivia ella me había anulado totalmente y perdí por tres shidos y no pude resolver ese combate. Ahora me sentí mucho mejor. Estuve más activa, agresiva y ataqué mucho más que mi rival", explicó. De todas maneras, la victoria no fue fácil de conseguir, "La lucha fue hasta golden score porque no la pude tirar. Pero ya en la definición la hice un wazari y gané", completó.

Llegó la hora de la final frente a la chilena Mary Dee Vargas Ley. Keisy contó ese triunfo de la siguiente manera: "Nos conocemos bien porque hemos peleado muchas veces. Y en esta oportunidad ella me salió con un planteo distinto, utilizó otra estrategia. Me costó un poco al principio pero la pude resolver. Ataqué bastante pero no la podía tirar. También fui a golden score y ahí la definí con una técnica nueva que estuve desarrollando en las últimos entrenamientos".

Los brazos arriba, llegaron los abrazos con los entrenadores y compañeros del equipo argentino; y luego Perafán se subió a lo más alto del podio en Lima.

Si bien no fue el primer torneo del año —compitió en Bélgica— sí fue el primer certamen que entregó puntos para el ranking.

Pero esta alegría comenzó a construirse mucho antes. "En enero fuimos a Brasil a practicar unos quince días. Después a Bélgica a competir y también a un Campus de entrenamiento internacional. Volvimos y a los poquitos días estuvimos en otro Campus con la Selección, en donde también estuvo Agustina Lahiton. Ahí entrenamos con cuatro japonesas que iban de la categoría 48 a 52 kg. Vinieron como sparring de Paula Pareto que la semana que viene compite en Rusia. Entonces nosotras aprovechamos y también entrenamos con ellas. Eso me ayudó muchísimo", subrayó Perafán.

Agenda completa

Dio un gran paso en suelo peruano, pero la temporada de Keisy Perafán será cargada de compromisos. Este fin de semana afrontará su segundo reto en la gira de Opens Panamericanos. Y será cerquita de San Luis. "Tenemos una fecha en Córdoba. El viernes damos el peso y luchamos el sábado 16", explicó.

Pero no todo termina ahí. La puntana continuará de viaje en viaje. "Después nos vamos a Santiago de Chile. Ahí tendremos otro Open Panamericano. Luego volvemos a Buenos Aires, una semana de descarga; y nos vamos otra vez a Lima pero al Campeonato Panamericano de Judo, el torneo más importante. Ahí se definen los lugares para los Juegos Panamericanos Lima 2019", concluyó.