La caída de las redes se debió a un cambio en la configuración de un servidor

Facebook anunció este jueves que un cambio en la configuración de uno de sus servidores provocó la caída de sus principales servicios en línea, incluyendo la red social que lleva el nombre de la compañía, Messenger, el servicio de mensajería de esa red social, Instagram y su servicio de mensajería WhatsApp.

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We've now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience.