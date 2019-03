Más audiencias en el caso San Buenaventura

Tomaron declaración a padres de los menores que en el 2017 cursaban primer grado en el colegio privado de Villa Mercedes. La fiscal Daniela Torres dijo que por el momento no pedirán más Cámaras Gesell. Hay un profesor detenido por abuso sexual.

Después de varios meses de espera, retomaron las audiencias en el caso por los abusos en el colegio San Buenaventura. La responsable de la Fiscalía Nº 2, Daniela Torres, contó que la semana pasada comenzaron con las entrevistas a algunos padres de los alumnos que, en el 2017, cursaban el primer grado "B". Desde hace un año, el profesor de música, Juan Manuel Chaves, permanece en prisión preventiva en el penal de San Luis por abuso sexual simple y corrupción de menores.

Por otro lado, todavía no confirmaron si sumarán Cámaras Gesell. Hasta ahora, solo han tomado declaraciones a cuatro estudiantes. "Estamos investigando. Hemos pedido los oficios a cinco psicólogos para saber si los nenes están en condiciones, dependerá de lo que ellos digan. No vamos a hacer cámaras sin antes tener los oficios", manifestó y deslizó que "algunos de los chicos que ya declararon, podrían ser más específicos pero no se podrá corroborar hasta no tener los oficios de los profesionales", insistió.

La primera denuncia contra el profesor de música fue en diciembre del 2017. En total, hay 17 denuncias que implican al docente.



Además de los tutores, también tomaron audiencias a parte del equipo del colegio. La semana pasada, declararon los trabajadores del bufet.

"Son testigos de concepto. De la escuela ya declararon la ex directora, el ex asesor legal y profesores. También lo hicieron integrantes de la Junta de Clasificación Docente, y algunos maestros de las otras escuelas en las que trabajó Chaves. Estos fueron pedidos por la defensa del acusado", añadió la fiscal.

Mientras tanto, el docente de música todavía permanece privado de su libertad en la capital puntana, a pesar de que la defensa había pedido una apelación a la decisión que tomó el Juez Alfredo Cuello, el 15 de marzo del 2018.

Esperan novedades

A finales del año pasado, los padres de los alumnos del San Buenaventura estaban esperanzados con la idea de que la Justicia sume Cámaras Gesell. Tras quince meses que pasaron de la primera denuncia contra Chaves, y con el docente detenido, reclamaban a la fiscalía que añadiera más pruebas.

También pidieron que se siga investigando a Juárez, el ex profesor de catequesis, que al parecer habría participado en conjunto con Chaves, según lo señalaron los alumnos. En enero del 2018, la Policía secuestró del domicilio del docente 23 celulares, 4 notebooks, 2 CPUs, CDs, DVDs y pendrives.

Luego del allanamiento, Marcelo Palacios, que supo estar al frente de la fiscalía, pidió la detención de Juárez pero el pedido fue rechazado. En ese momento, la abogada Micaela Eguinoa, representante de un grupo de los tutores, manifestó que ambos docentes pertenecían a una red de pedofilia, y que el contenido que habrían encontrado en los elementos secuestrados lo podía demostrar. Hasta el momento, no dieron a conocer el resultado del informe, pero fuentes judiciales comentaron que en los dispositivos móviles encontraron charlas entre el catequista y algunos alumnos del colegio.