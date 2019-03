Encontró un maletín con medio millón de dólares, buscó a su dueño y se lo devolvió

Honestidad que conmueve. José Sánchez es un entrerriano, de 39 años, que sorprendió al país por su gran acto. Encontró en la calle un maletín con medio millón de dólares y le devolvió el dinero a su dueño, un empresario que le ofreció una recompensa. Pero él se negó. "Yo quiero tener un trabajo digno, me gustaría tener una mutual para mi familia, ser viejito y cobrar mi jubilación", dijo a un medio local.

José caminaba por la ciudad de Nogoyá, en Entre Ríos, cuando vio a un hombre que bajó de una camioneta mientras discutía muy nervioso por teléfono. En una de sus manos llevaba un maletín que dejó en la calle, se subió de nuevo al vehículo y arrancó. El entrerriano fue corriendo a buscar la maleta y al abrirla encontró 500 mil dólares.

"Cuando lo abrí, lo miraba y lo volvía a mirar porque yo nunca en mi vida vi esa plata. No la conocía. El dinero que conozco acá es el de 100 pesos, pero dólares jamás", contó a una radio local. José trabaja haciendo changas, por la mañana pinta en casas y construcciones y por la tarde es panadero.

Nervioso ante la desorbitarte suma de dinero que tenía en sus manos, llamó a un número de emergencias donde no pudo comunicarse con nadie. En ese momento se le ocurrió hablar con la radio local, que escucha siempre, y llevarlo allí para buscar al dueño.

Pero mientras caminaba hacia la emisora vio pasar la camioneta y reconoció al conductor que, preocupado, buscaba el maletín. Entonces sin dudarlo se acercó y se lo devolvió. "Me agradeció un montón. Enseguida metió la mano para darme algo y no quise. Pero me dijo 'esto no se va a quedar así' y me pidió mi número y mi dirección", relató José.

El hombre vive en Nogoyá hace 14 años junto a su mujer Paola y sus hijas de seis y cuatro años y ese mediodía comieron fideos hervidos con milanesa de hígado porque, según relató: " el patrón del lugar donde trabajo se fue y no pude cobrar". Pero a la noche su suerte cambió, el empresario rosarino dueño del dinero, lo llamó para agradecerle nuevamente y para ofrecerle un millón de pesos o una casa como recompensa. Pero José se negó firmemente.

"Me contó que el dinero era para comprar unas termas y me dijo si quería ir a trabajar como encargado. Eso sí se lo voy a aceptar porque por lo menos voy a tener un trabajo en blanco", finalizó su relato José, el entrerriano que demostró que aún queda gente con buenas acciones.