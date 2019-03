La calle se hundió y un auto quedó atrapado en un pozo

El comienzo de la semana no fue muy bueno para Laura Mountford, una odontóloga que este lunes a la mañana transitaba por la calle Córdoba cuando se dirigía a su consultorio, y al llegar a la esquina de San Martín un tramo del asfalto se hundió y quedó enterrada con su auto. La mujer aseguró que no sufrió ninguna herida, más que un susto tremendo. Además contó que el impacto le provocó fuertes daños a su vehículo y con la ayuda de un motociclista lo logró sacar del pozo y tuvo que derivarlo al mecánico porque estaba perdiendo líquido del motor. El Diario intentó comunicarse con la Municipalidad y Obras Sanitarias para saber el motivo del derrumbe, pero no tuvo ninguna respuesta.

“Antes de llegar a la esquina empiezo a frenar para dar el paso a los coches que venían, hasta que en un momento siento un golpe y el auto se cayó del lado del acompañante. El susto fue tremendo, pero hasta que no me bajé no supe qué había pasado”, relató Mountford sobre la odisea que le tocó vivir. “Cuando pasé no había ninguna señalización y la calle estaba sana, de repente fue que se derrumbó todo”, explicó.

Producto del hundimiento de la calle, la rueda delantera derecha del Renault Clío quedó atrapada en el pozo y la otra parte del vehículo se elevó en el aire. “Cuando escuché el ruido y salí a ver creí que se le había pinchado o salido la rueda, pero al acercarme vi lo que pasó”, lamentó Silverio Sombra, mientras se agarraba la cabeza, y agregó: “Menos mal que el daño fue solo material y no pasó una desgracia”.

Jesús Casas, otro vecino que estaba en el lugar, contó que los encargados de tránsito y la policía se acercaron rápido para cortar el paso vehicular y asistir a la mujer. “Fue todo en unos minutos, pero gracias a Dios no pasó nada. Igualmente la Municipalidad debería estar más atenta a este tipo de cosas”, manifestó.

“La ciudad está cada vez más destruida, no hay ninguna calle que esté sana. Ahora espero que lo arreglen rápido o que pongan un cartel como la gente, porque así se va a volver a caer otro auto o una moto”, comentó Gloria Juárez, una motociclista que pasaba por la zona afectada.

A su vez, la propietaria del vehículo que quedó atorado, contó que los funcionarios de Tránsito se acercaron y le pidieron el teléfono para comunicarse. “Me dijeron que lleve el auto al mecánico porque estaba perdiendo líquido, y después me llamaron para decirme que vaya a la oficina de Asesoría Letrada con unos papeles que tengo que presentar”, confesó.