Murió Franco Macri, el padre del Presidente

El empresario Franco Macri, padre del presidente Mauricio Macri, murió este sábado a los 88 años en su casa de Barrio Parque, en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires.

La muerte de Franco, quien sufría diversos problemas de salud, se produjo alrededor de las 21, informaron allegados a la familia.

El presidente Mauricio Macri había viajado junto a su familia a la localidad neuquina de San Martín de los Andes, para pasar el fin de semana largo.

Franco Macri nació en Roma, Italia, el 15 de abril de 1930 y llegó a Buenos Aires a los 19 años, junto a dos hermanos. En Argentina ya estaba afincado Giorgio Macri, su padre, quien se había separado de su madre.

En 1959 fundó su primera empresa, dedicada a la construcción de casas económicas, la que daría origen a un imperio de más de un centenar de firmas con intereses en ese campo, en el sector automotriz, la telefonía y las obras viales, entre otras, que llegaron a reunirse en el Grupo Socma.

Pocas semanas antes, el Presidente se había referido a la delicada situación de su padre en diálogo con la prensa, cuando cumplió 60 años.

"Espero que me toque una muerte rápida. No me gustaría quedar atrapado en la vida como le está pasando a mi padre que está acá, pero no está. Hace un año que está postrado. Si tiene algún momento de lucidez debe estar pasándola mal", expresó Mauricio Macri entonces.

Además Mauricio reveló que uno de los escasos momentos de lucidez que tenía en los últimos meses, su padre le pidió que le diera "una pastillita" para "sacarlo".

"Ya terminé; no tengo nada que hacer. Dependo de asistencia de terceros para todo", le dijo entonces Franco Macri a su hijo.

NA