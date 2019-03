Neuquén: el gobierno otorgará una ayuda económica a la comunidad trans

Las personas trans mayores de 40 años de la provincia de Neuquén que se encuentren en situación de vulnerabilidad, recibirán a partir del mes próximo un "reconocimiento" que cobrarán mensualmente, según anunció el gobierno neuquino.

La coordinadora neuquina de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), Katiana Villagra, explicó que el reconocimiento se trata de "un programa de acompañamiento destinado a las personas trans que se encuentran en estado de vulnerabilidad, por todo lo que el colectivo trans ha pasado, por los derechos que se han negado".

"Yo, una adulta mayor, he conseguido trabajo recién a los 55 años, mis compañeras más jóvenes todavía no lo tienen porque en Neuquén aún no hay un cupo laboral, tampoco hay un acceso real a la salud integral", sostuvo la referente trans.

Asimismo, señaló que el programa de reconocimiento "se pensó como una ayuda económica a nuestra población, una ayuda que va a poder permitir solventar necesidades básicas, alquileres y otros gastos necesarios"

El ministro de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad de Neuquén, Mariano Gaido, anunció en conferencia de prensa que "a partir del mes que viene se va a realizar un reconocimiento de cada caso particular, que tiene que ver con un acompañamiento que se venía planteando y no tenía resolución".

"Lo estábamos trabajando y buscando el esfuerzo necesario para poder cumplir con una palabra dada, porque la palabra del gobierno provincial es estar presente", manifestó Gaido y agregó que "es un momento de reconocimiento de derechos y de respeto".

La iniciativa del reconocimiento y aporte económico a la comunidad trans surgió de la Dirección de Diversidad dependiente del Ministerio de Ciudadanía de la provincia de Neuquén.