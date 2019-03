PAS: en la provincia no habrá elecciones primarias

Así lo aseguró la secretaria electoral provincial, Ana Giménez Lanza. Los frentes presentaron listas únicas y expresaron no participar.

Los puntanos no tendrán que ir a las urnas el 21 de abril. Las Elecciones Primarias, Abiertas y Simultáneas (PAS) previstas para aquella fecha no se celebrarán, ya que los partidos y frentes que este año buscarán quedarse con los cargos ejecutivos y legislativos en disputa presentaron listas únicas y expresaron su voluntad de no presentarse. Así lo confirmó a El Diario de la República Ana Giménez Lanza, secretaria electoral provincial.

La secretaria aclaró que de todas maneras se llevó todo el proceso legal que conlleva la participación (o no) de las elecciones, como lo marca el calendario electoral. “Esto es así ya que primero el Ejecutivo convoca a la participación y después es que sobreviene la decisión de los partidos de participar o no”, detalló. El proceso incluyó la presentación de frentes electorales (20 de febrero), la conformación de la lista de precandidatos (6 de marzo) y actualmente el control y registro de los postulantes.

Giménez Lanza remarcó que la tarea de la Justicia Electoral Provincial no es oficializar las listas de precandidatos; esta determinación es exclusiva de cada junta electoral, de cada frente o partido. Lo que hace el órgano judicial es la “orden de registro” de las listas: revisar diversas condiciones indispensables para que los precandidatos puedan postularse en cargos electivos y emitir “observaciones” al respecto.

Dentro de lo que analiza la Justicia está el chequeo de la edad del precandidato, si está en el padrón electoral, si cuenta con antecedentes penales o incluido en el registro de deudores alimentarios. La Justicia Electoral no puede revocar las candidaturas, pero sí realizar observaciones que los precandidatos deben respetar. “La ley electoral establece que un candidato no puede estar procesado de un delito doloso”, dio como ejemplo la secretaria.

Las observaciones ya fueron entregadas a cada frente, y paulatinamente en estos días, los partidos han hecho sus devoluciones. Una vez que ya está todo en regla, se ordena el registro y se hace público, en la página web del órgano electoral.justiciasanluis.gov.ar

Hasta este martes a la noche había cinco frentes y partidos registrados: el Frente Unidad Justicialista (FUJ), Sanluiseños por el Cambio, Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Frente Ciudadano de Carpintería y Movimiento Al Socialismo. Tanto Sanluiseños por el Cambio, el MID y el Frente Ciudadano de Carpintería pertenecen a las alianzas de mayor convocatoria. Los primeros dos, a Juntos por la Gente, mientras que el Frente Ciudadano de Carpintería al FUJ. Estos partidos establecieron “reservas” en algunos distritos, es decir, competirán con candidatos propios en vez de los determinados por las alianzas.

El resto de los frentes y partidos aún tienen que devolver las observaciones, en el transcurso de estos días. Todo se encamina, como ya se preveía por las declaraciones de los diferentes candidatos, a que las elecciones generales del 16 de junio serán la única y más importante instancia por la carrera electoral provincial.

Alianzas reconocidas

En cuanto a las alianzas fueron reconocidos a comienzos del mes por el juez electoral provincial Fernando Alberto Spagnuolo. Cada conformación determinó a su vez su responsable económico-financiero. El Frente Unidad Justicialista está conformado por 15 partidos y lleva como principales candidatos al gobernador Alberto Rodríguez Saá para la reelección y Eduardo Mones Ruiz, ministro de Gobierno Justicia y Culto, como vice. Su lista será 801.

A San Luis Unido, conformada por cinco partidos, se le asignó la lista 802 y llevará como candidatos a la máxima categoría del Ejecutivo provincial a Claudio Poggi, senador nacional y como vice al intendente Enrique Ponce.

Por último Juntos por la Gente llevará la lista 803 y como principales candidatos a la Gobernación y vice a Adolfo Rodríguez Saá, senador nacional, y Marcelo Sosa, diputado provincial.