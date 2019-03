Autoconvocados por los planes de ahorro llevaron sus reclamos a la Nación

Representantes de los “Autoconvocados Estafados - Planes de Ahorro San Luis” se presentaron el lunes junto a otros damnificados de Córdoba, Entre Ríos, Salta y Mendoza para reclamar ante la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la nota que le presentaron al responsable de la repartición nacional, Fernando Blanco Muiño, le solicitaron "la suspensión inmediata, por el término de seis meses, de las cobranzas por mora porque generan un anatocismo, la capitalización de los intereses en el estado de cuenta de los morosos".

Los titulares de estos planes de ahorro, que comenzaron a comercializarse en 2017, se adhirieron cuando la cuota mensual era de 2.500 pesos, pero a medida que transcurrió el tiempo la devaluación y la inflación descontrolada hicieron que hoy tengan que pagar 13 mil pesos porque el valor de las unidades se actualizó al mismo ritmo. El reclamo que le llevaron a la autoridad nacional es porque la mayoría está técnicamente imposibilitada de seguir con el plan.

Damián Cabañez, uno de los autoconvocados que participó del breve encuentro con Blanco Muiño, contó que “le manifestamos la problemática que estamos teniendo en nuestras provincias, pero él nos respondió que no consideraba legalmente que estemos siendo víctimas de una estafa. Solamente dijo que es un aumento desmedido, el cual se debe tratar con las empresas. Y nos propuso que en diez días nos daría alguna respuesta”. Además les explicó que la mecánica que implementaron es la de recibir todos los reclamos en las oficinas de Defensa del Consumidor de las provincias y después hacer las reuniones de conciliación.

Cabañez explicó que “nosotros ya hicimos ese proceso el 1º de marzo en San Luis, pero todavía no obtuvimos ninguna respuesta. Y encima ahora nos pidió que esperemos diez días más para darnos una noticia que no sabemos cuál será. Pero nos manifestó que no hay una estafa porque según dijo las concesionarias fijan los valores mensuales en base a lo que las fábricas automotrices consideran costos, que en este caso es el precio de la materia prima con la que se fabrican los autos, que en la mayoría de los casos usan materiales importados que cotizan en dólares y cada vez que aumenta la cotización, se encarece el valor de la unidad”.

Los autoconvocados le hicieron saber al funcionario nacional que ellos no podían esperar más “porque la economía de nuestros hogares hoy está quebrada. Pero además estamos afectados psicológicamente porque a muchos de nosotros nos pasa que ya no podemos seguir pagando una cuota de 13 mil pesos. Entonces les están embargando las unidades y luego las rematan”, agregó Cabañez y se quejó porque además “quedamos afectados y sin posibilidad de obtener un crédito, lo mismo que los garantes”.

También se quejó porque “la situación de cada uno es muy triste y desesperante porque no tenemos una solución”. Lo único que pudieron hacer fue dejar la presentación en mesa de entrada.

Según los registros que tienen los autoconvocados de San Luis, serían unas mil personas en toda la provincia que están en esta situación y por lo que comentaron los representantes de las otras provincias, entre todas sumarían unas 8.000 damnificadas.

Cabañez informó además que la senadora nacional María Eugenia Catalfamo les presentó al abogado Nicolás Garcés para que los represente en esa reunión y se comprometió a recibirlos la semana próxima para ver que otras opciones tienen para hacer el reclamo a nivel legislativo o judicial. “Después que nos reunamos con ella vamos a determinar los pasos a seguir porque en la nota que presentamos decimos que hasta tanto se legisle alguna nueva normativa, tengamos la posibilidad de que por seis meses las cuotas de los planes de ahorro, los embargos y los remates se congelen; porque consideramos que es lo que corresponde”.

Además anticipó que las concesionarias ya les anunciaron que la próxima cuota que vence en abril llegará con un incremento del 4 por ciento. “Esto ya es una situación incontrolable para nosotros, por eso vamos a continuar con las marchas y los reclamos frente a las agencias de autos porque no podemos aflojar, ni bajar los brazos”, añadió.