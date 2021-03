Ordenan bajar la cuota de un plan de autoahorro de San Luis

Un nuevo fallo de la Justicia puntana marca un antecedente en la resolución de los conflictos de los autoahorristas. El Juzgado Civil, Comercial y Minas Nº 2, a cargo de Gabriela Ramosca, dio lugar a una medida cautelar que obliga a la empresa Volkswagen a reducir el 30% del valor de la cuota de un plan de ahorro, a partir del último pago. También pone un límite a los aumentos, en el lapso de un año, del 20%.

De acuerdo a lo que informó el abogado Juan Pons Bedoya, su cliente, Marcelo Ceferino Mercau, ingresó a un plan de autoahorro en 2017. Empezó a pagar 2.200 pesos por un Volkswagen UP. La última cuota que pagó, en noviembre de 2020, tuvo un valor de 25.000 pesos.

"Es importante remarcar que los usuarios no quieren tener deuda, no buscan evadir el pago, por el contrario hacen un gran esfuerzo para estar al día. Las compañías siempre alegan que suben los valores de acuerdo al dólar. Hay que aclarar que en la pandemia el dólar que aumentó era el paralelo, ellos justificaban los aumentos con ese parámetro. Ahora bien, los autos de estos planes están hechos en Argentina, y los que son importados manejan variables de lo que se denomina dólar importación, que es más bajo que el oficial. Hay que entender que detrás de cada plan hay una familia, las justificaciones de las empresas son absurdas", señaló Pons Bedoya.

Hasta el momento, este tipo de casos era resuelto por el Juzgado Civil, Comercial y Minas Nº 4. Ahora, el fallo de Ramosca marca una línea en la conclusión de estos conflictos y los juzgados de primera instancia empiezan a dictar medidas a favor de los autoahorristas.

"Para graficar el parámetro de las subas, las primeras 10 cuotas del plan mi cliente las abonó en 2.200 pesos, pero cuando le entregaron el auto, en diciembre de 2018, pasaron a 8.000 pesos. En marzo de 2020 pagaba 17.000, mientras que la cuota 38 pasó a 25.000 pesos, todo eso sin contar el gasto de combustible, seguro, mantenimiento. No hay que olvidarse de que quienes integran los planes son familias; la mayoría tiene hijos en la etapa escolar, hay más gastos importantes como la comida, el colegio, entre otros", expresó.

"Hay muchos usuarios afectados. A mis clientes les llegan mensajes extorsivos donde les dicen que les van a quitar los vehículos, que tienen deudas con montos exorbitantes en los que aplican los intereses que ellos consideran, sin fundamentos. Usan este tipo de maniobras cuando la gente ya ha pagado un monto importante de cuotas, la gente se desvive para pagar", agregó.

Más casos: afirman que en la provincia hay más de 5.000 autoahorristas que tuvieron inconvenientes con los incrementos. Todos esperan una resolución colectiva. Por la imposibilidad de pagar, a varios les quitaron los autos.





La espera de más casos

El integrante de los autoconvocados por los planes de autoahorro de San Luis, Damián Cabáñez, señaló que en la provincia hay más de 5.000 personas damnificadas por los incrementos. Asimismo, el número ha variado, dado que muchos dejaron de integrar el sistema de autoahorro y pasaron a ser clientes cautivos, sin efectos de representatividad, a excepción de las presentaciones que pueden concretar por intermedio de los abogados. Aseguró que lo que esperan es que los casos se resuelvan de manera colectiva.

"Quedamos como clientes desamparados y vulnerados por un sistema perverso. Los fallos que surgen en la Justicia ordinaria son precedentes legales a favor de los autoahorristas, esperamos que los casos se resuelvan de manera colectiva y no se tengan que dar desde el lado contractual y privatista", sostuvo.

Graciela Fernández, otra damnificada, opinó que el reciente fallo es un precedente para quienes han hecho presentaciones en la Justicia. Afirmó que muchos no tienen respuestas de los abogados y lamentó los montos de las cuotas. Aseguró que un Fiat Cronos modelo 2018, por ejemplo, tiene una cuota de 26.000 y está valuado en 1.470.000 pesos. "Nos sentimos desamparados. En mi caso, cada vez me encuentro más cerca de no poder pagar", dijo.