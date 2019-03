Familia Maradona: habló el aparente décimo hijo del "Diez", Santiago Lara

Esta jueves dijo en un medio nacional: "Estoy muy movilizado”, en referencia al trámite de paternidad que le daría el apellido del ex jugador argentino.

Este jueves, Santiago Lara, el posible décimo hijo de Diego Maradona habló en un canal de aire nacional y dijo que volverá a tramitar la los trámites de filiación, que había abandonado hace un tiempo.

Si bien no tiene una prueba de paternidad, Santiago tiene muchas esperanzas de llevar el apellido Maradona. "Estoy muy movilizado. Se me hace imposible no estar pensando en esto, pero bueno, espero que las cosas sucedan como tienen que suceder", dijo en el programa que conduce Fabián Doman por El Trece, “Nosotros a la Mañana”.

En 2016, contó por primera vez su historia afirmando que era, en ese momento, el sexto hijo del Diez. Natalia Garat, la madre Santiago, murió a causa de un cáncer de pulmón. Según indicaron en ese entonces, tiempo antes la mujer le contó a su pareja, Marcelo Lara, que el niño era hijo del Diez y le pidió que lo criara. A los pocos años Lara le terminó contando a Santiago toda la verdad.

Después de la primera vez que contó su historia, ante la falta de respuesta del jugador, se mantuvo en silencio por recomendación de sus familiares.Pero luego de la noticia de que Diego tiene cuatro hijos más en Cuba, estarían dadas las condiciones para que finalmente se sometan a un examen de ADN.

Con este supuesto nuevo heredero, Maradona tendría un total de diez hijos: Diego Junior (de su relación extramatrimonial con Cristiana Sinagra); Dalma y Gianinna (hijas de su único matrimonio con Claudia Villafañe); Jana (de su relación con Valeria Sabalain) y Diego Fernando (fruto de su vínculo con Verónica Ojeda). Mientras que todavía no hay mucha información de los últimos cuatro hijos cubanos: Javielito, Lu, Joana y Harold.