Ratificaron que la vida de un apuñalado no estuvo en riesgo

Cuatro médicos, dos que intervinieron por la Policía y dos del sistema de Salud Pública, declararon ayer, en la segunda jornada del juicio contra Rito Enrique Sánchez, acusado de haber apuñalado al ex marido de su esposa. Uno de ellos, el médico legista Alfredo Samper Battini, ratificó lo que había asentado en el informe que hizo tras el ataque ocurrido el 6 de setiembre de 2015: que la vida de la víctima, César Daniel Villegas, no estuvo en riesgo, aunque, en efecto, la lesión fue muy cerca del bazo. De haber dañado ese órgano, que es un reservorio de sangre, el hombre podría haber sufrido una hemorragia importante, con la consecuente falta de oxígeno en el organismo, explicó. "Es una zona de riesgo", indicó el especialista ante una pregunta.

En total, ayer dieron testimonio nueve personas: además de los facultativos, comparecieron la oficial Érica Puebla y el alférez Éric Leyes, quienes en ese momento prestaban servicio en la Comisaría 3ª y fueron los primeros policías que llegaron a la casa donde se desató el problema, en el barrio Manuel Lezcano de San Luis. También Ruth Martínez, una mujer que fue testigo del levantamiento del cuchillo que habría empuñado el agresor, y Lidia Noemí Gutiérrez, una vecina que tiene cierta amistad con Gilda Salinas, la ex pareja de la víctima y esposa del acusado.

Ayer, el juez Jorge Sabaini Zapata, que presidió la audiencia, dio por clausurada la etapa de reproducción de pruebas después de escuchar a Cristian Suárez, un joven que fue testigo de la requisa del detenido. Si bien reconoció su letra y firma en el acta, aseguró no recordar haber participado de ese acto. Ni el hecho de que el juez Sabaini Zapata ordenara que se retirara de la sala un rato para hacer un esfuerzo por recordar hizo que el muchacho pudiera refrescar la memoria. "No entiendo nada", dijo Suárez al regresar a la sala, y se plantó en que no tenía presente haber estado en esa circunstancia. Se ganó, eso sí, un firme llamado de atención por parte del camarista José Luis Flores acerca del compromiso y la responsabilidad que conlleva ser testigo de un procedimiento policial.

Samper Battini, quien actuó como médico policial, leyó el informe que rubricó después de examinar a Villegas en el Hospital San Luis. Dijo que tenía una herida de arma blanca en el flanco izquierdo. Y, luego, ilustró a los integrantes de la Cámara del Crimen 1 y a las partes. Refirió que la zona "es una conexión vascular muy importante". El bazo "es un órgano blando, tiene la consistencia de una esponja", describió.

Ante una lesión en esa región, conocida como el hipocondrio izquierdo, suele ser necesario abrir, para una observación y evaluación más minuciosa, y para hacer un drenaje. Explicó que con una ecografía es factible ver si hay una ruptura, que a través de los análisis de laboratorio se puede confirmar la baja en los glóbulos rojos, pero que es necesario operar, para ver en concreto cuál ha sido el daño, su magnitud.

Además, consideró que tal herida inhabilitaba al hombre por 30 días para trabajar y que le demandaría igual tiempo de curación.

La médica María José Zanglá atendió a Villegas en el Hospital San Luis. También ratificó ante el tribunal el informe que hizo en su momento. Su declaración fue muy breve: precisó que la lesión en cuestión se ubicaba en la unión del hipocondrio izquierdo con el flanco izquierdo, que era de tres centímetros y dijo que no podía catalogarla como leve, grave o gravísima, dado que el paciente después fue pasado a Cirugía, por lo que explicó que el profesional que lo vio en esa área quizás podría hacer alguna valoración al respecto.

El cirujano Martín Olivera fue quien revisó a Gilda Salinas, la ex esposa de la víctima y actual pareja del acusado. Su declaración tenía cierta importancia, en tanto Sánchez afirma que apuñaló a Villegas para defender a Salinas. Tanto el detenido como su mujer aseguraron que ella recibió una piña en el ojo por parte de Villegas aquel 6 de setiembre, en medio de una discusión. El damnificado, por su lado, dijo que él nunca le pegó.

Olivera refirió que cuando la vio, el 7 de setiembre, la paciente tenía un trauma-facial contuso en el hueso orbital izquierdo. En función de lo que la mujer le manifestó durante la entrevista, él consignó en el informe que fue por un golpe de puño, aunque aclaró que no puede corroborar que así haya sido. Indicó que el golpe en la cara pudo ser con un objeto contuso, con algún objeto romo. Presentaba edema (es decir, una colección de sangre) y hematoma.

La médica de la Policía, Mirta Liliana Cecchelli, revisó a Daniela Magalí Villegas, la hija menor del damnificado y Salinas. La chica estuvo en el momento en el que se desató el altercado entre sus padres, en la puerta de la casa donde su mamá vivía con Sánchez al momento del hecho. La examinó el 8 de setiembre, y contó que la joven expresó que había sido agredida por la pareja de su madre en la zona frontal derecha, pero no vio lesión externa. También asentó en su informe que la paciente refirió sentir dolor.