Paul McCartney en Argentina: tres horas de sus clásicos y nuevos éxitos

El músico británico Paul McCartney, se lució durante tres horas en el porteño Campo de Polo Argentino con temas que iban desde su paso por the Beatles hasta los temas de su nuevo disco " Egypt Station".

En lo que fue su cuarta visita al país, en el marco del "Freshen Up Tour", el ex beatle dejó en claro que no se resigna a quedarse en su rol de prócer ni que su carrera se reduce a lo creado en el famoso cuarteto de Liverpool.

Si bien tuvo una buena cuota de clásicos beatles, con aquellas composiciones que atravesaron varias generaciones, también alcanzó momentos épicos al repasar canciones de Wings, el grupo que McCartney lideró en los `70, y varias creaciones surgidas en los últimos años.

De esta manera, el concierto presentó un recorrido que abarcó desde "In spite of all the danger", la primera precaria grabación realizada por The Beatles, cuando aún se hacían llamar The Quarrymen; y los infaltables "All my loving", "Lady Madonna", Hey Jude", "Eleonor Rigby", "Blackbird" o "Let it be", entre otros; hasta las más recientes "My valentine", "Queenie Eye", "Who cares" o "Come on to me".

Pero lo más notable es que aquellos clásicos de los Beatles, que suenan en las radios desde hace más de 50 años, parecieran cobrar cada vez mayor vigencia y vitalidad en manos de McCartney y su actual banda.

Minutos antes del show, se proyectó un video, en donde se mostraba un edificio que, en un extenso recorrido desde los cimientos hasta su terraza, dejaba al descubierto imágenes de McCartney a lo largo de su carrera. Lo que preparó el clima ideal para el calmo ingreso de Paul y el arranque con el emblemático acorde de "A hard day´s night", seguido de un setlist que fue y vino en el tiempo.

Los tramos finales del concierto con la festiva "Obladì-Obladá", "Band on the run", "Live and let die" con su infaltable pirotécnica, la coreada "Hey Jude" y gran parte del midley que cierra el recordado disco "Abbey Road" dejaron sin aliento al público.

Télam