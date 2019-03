El espejo de agua suma atractivos y belleza

Además de la paz que se respira en el espejo de agua, cada día luce más lindo. Con el objetivo de embellecer la vista y ofrecer comodidades a quienes lo visitan, incorporaron atractivos: esta semana terminaron con el armado de cuatro islas de arena con palmeras y durante el fin de semana concluirán una plaza con juegos infantiles. En la costa opuesta construyen pérgolas sobre las mesas para poder brindarles sombra a los visitantes.

Desde enero, el Ministerio de Turismo y Parques realizó una apuesta fuerte en el predio sobre las márgenes del río Quinto. En el inicio de la semana, el personal del embalse y del Plan Solidario aprovechó el lunes y martes que el espacio permanece cerrado para montar cuatros islas con tres palmeras cada una. "Las armamos con un contorno de arena con el fin de brindar mayor atractivo al espejo con algo bien típico de una playa y que brinden un poco de sombra una vez que crezcan", explicó José Allende, el jefe del área.

Los ejemplares fueron adquiridos del Instituto Mixto de Producción Forestal de San Luis (Improfop), que también colaboró con la plantación. “Las islas son parte de un proyecto que cuenta con diversas obras más. El objetivo es uno solo: brindar a los turistas y a los vecinos un espacio único por sus características y comodidad. Cada vez más personas disfrutan de los espejos de agua y para nosotros es un orgullo”, señaló la jefa del Área Formación y Concientización Turística, Alejandra Lavandeira.

En la víspera del fin de semana, en el predio también terminaban de instalar varios juegos para los niños, como calesitas, subibajas, trepadores, toboganes y hamacas.

En el lugar ya concluyeron con los diecisiete quinchos a lo largo de la costa principal y siguen con la construcción de los 63 asadores. Los que están listos ya fueron estrenados por los que visitan el espejo visitan durante el fin de semana.

El encargado agregó que están sumando pérgolas en la costa frente a los quinchos. "Son de madera y están sobre las mesas de cemento para poder brindar sombra. La idea es que el año que viene o cuando arranque la primavera poder trasplantar enredaderas", indicó.

Debido a que el espacio empieza a consolidarse como un espacio dedicado al deporte, y no solo acuático, ejecutaron dos canchas de vóley playero y dos más de fútbol-tenis y está la propuesta de hacer dos más para la próxima temporada. "Como aún no tenemos tanta demanda por los días no tan cálidos, le dimos prioridad al mantenimiento del predio. Fue impresionante la cantidad de gente y la aceptación que tuvieron los quinchos, llegaban a hacer cola antes de que abriéramos para poder ocupar uno de ellos", describió Allende.

Hasta fines de marzo, el espejo de agua estará abierto de miércoles a domingo de 12 a 20.

Este domingo, el embalse recibirá a Sirur Maluf, el joven puntano que quedó parapléjico por un accidente, quien sumará un nuevo desafío: nadará en las aguas para ayudar a Sasha Ludmila Benítez Alaniz, una nena de 8 años que tiene parálisis cerebral y necesita una silla postural, un bipedestador, leche y una cama ortopédica.