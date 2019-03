Carmen Moyano Poblete; la mujer de la tonada en Estados Unidos

La tonada, la música que por excelencia identifica a Cuyo en el mundo entero, tiene en Estados Unidos su propio festival organizado por un matrimonio compuesto por una sanluiseña y un mendocino.

Desde 1994, Carmen Moyano y Francisco Poblete realizan y difunden el Festival Internacional de La Tonada. Todo comenzó en coincidencia con los 400 años de la fundación de San Luis, cuando aprovecharon para realizar la semana cultural-cuyana.

La sanluiseña se sumó a la asociación de “Mujeres Latinas”, se desempeñó en el Consulado Argentino como coordinadora general y en el Centro Cuyano para brindar contención a los necesitados. No satisfecha con eso, trabajó en los desfiles de la comunidad hispana, lo que le valió que obtuviera varios reconocimientos a nivel nacional e internacional

Carroza Centro Puntano en USA. Samantha, nieta de Carmen, y Mc Goud de la embajada argentina.

La Embajada Argentina le entregó la "Distinción al Mérito" "por su permanente colaboración a la comunidad argentina". En 2003 recibió el premio "Eva Perón" que se otorga a mujeres comprometidas con la justicia social en Latinoamérica, un reconocimiento jamás logrado por una puntana.

En el 2004, el estado de Nueva York eligió a la tonada como su música oficial después de que se hiciera una compulsa entre varios géneros musicales de toda la Argentina. Honra que se revalidará en octubre de este año.

En 2006, la Municipalidad de Villa Mercedes la declaró "Hija dilecta de San Luis" y en 2007 el Senado de la Nación la homenajeó junto a Edmundo Tello Cornejo y Félix Máximo María.

Hispanidad. La reina infantil Samantha Harrison, la reina del festival Internacional de La Tonada y la reina del centro Puntano en USA durante el desfile principal.

Carmen es hija de Arminda Domínguez y de José Gilberto Moyano, dueños del restaurante "Don Juan" que funcionaba en Chile y avenida España, en donde se podía escuchar música cuyana que cantaban Marcelo y Pedro Sosa.

En ese ambiente, y juntos a sus hermanos, se crió Carmen quien a los 17 años contrajo matrimonio y en 1969 partió rumbo a Estados Unidos en busca de un mejor porvenir.

El matrimonio se afincó en Queens, uno de los distritos más grandes de los cinco que desde 1898 componen la ciudad de Nueva York. Carmen nunca pudo acostumbrarse. Ni siquiera en 1972 con la llegada de Sharon, su única hija, pudo quebrar la tristeza que la embargaba. Extrañaba a su patria, a San Luis.

Cuatro años después, enviudó y el camino se hizo más duro hasta que conoció a Francisco Poblete y volvió a apostar al amor.

"Los Románticos de Cuyo". Actuación en el Queens Theatre in the Park.

Hoy Carmen cuenta que su marido le dijo un día: "Te voy hacer un festival de tonadas para que no extrañés y seas feliz". Así fue que juntos emprendieron el camino de la música autóctona de Cuyo.

Recuerda que se juntaron ocho puntanos entre los que se destacaban Ricardo y Guillermo Páez, Carlos Amieva, Hugo Calderón, Mirta Páez, Héctor Naffisi, Juan Oros y Héctor "Quintín" Quiroga, hasta que se fueron a vivir a Nueva Jersey.

En 1994, crearon "El Centro Puntano" en Queens y realizaron su primer festival que fue un éxito. Con parte de lo recaudado volvieron a San Luis para que se conociera su trabajo, entregaron una plaqueta al Concejo Deliberante y donaron 400 árboles al Municipio de la ciudad. Los ejemplares fueron plantados en la ex terminal de ómnibus y otros en el barrio San Martín.

Catedral de San Patricio. El cardenal O´Connnor y Francisco Poblete.

Carmen agrega que los mendocinos radicados en EE.UU. le plantearon la necesidad de unírseles porque no querían quedarse afuera de la gran movida que había nacido. "Nos sentimos discriminados" cuenta que le manifestaron, entonces fundaron el "Centro Cuyano" y la historia cambio para siempre.

"Con mucho sacrificio empezamos a organizar nuestro primer festival compuesto de una semana cultural y una noche de folclore. Se hacía en el consulado argentino, en la ONU, en alguna embajada latina o en salones contratados. Siempre con músicos radicados allá y grupos cuyanos invitados".

Dice que en Estados Unidos es muy difícil escuchar y difundir el folclore argentino. "Se destacan los colombianos y es por lo mucho que hicieron Hilario Cuadros y Carlos Gardel".

La puntana, encontró la posibilidad de recrear y reproducir la cultura cuyana trabajando para que los hispanos no tuvieran que sufrir la lejanía de sus afectos. Se sumo a la asociación de "Mujeres Latinas" y trabajó en el consulado argentino como coordinadora general, en el "Centro Cuyano" que apoyó y brindó contención a todos aquellos que llegaban. También lo hizo en los desfiles de la comunidad hispana en Queens y en Manhattan.

"La música me llevó todo mi tiempo haciendo y proyectando para vivir mejor y no sentir el desarraigo que viví yo a mis 17 años", señala.

Carmen dice que en total llevan realizado más de 40 festivales folclóricos, entre ellos, uno en Canadá en 1990. "De 1994 a la fecha hacemos el festival Internacional de La Tonada que este año celebrara sus bodas de plata en Colombia como homenaje a ese país".

"Es un sueño, un largo anhelo, trabajamos mucho para tener este reconocimiento, es un orgullo como también hacer uno en Uruguay y otro en España".

Francisco Poblete es el cerebro de todo, supervisor de una empresa de mantenimiento de edificios, podía solventar esos festivales. "Nuestro emprendimiento es por amor a la música cuyana, no nos interesa otra cosa. Nos manejamos con capitales propios, nunca recibimos apoyo de nadie", destaca la mujer.

Radio WADO. La sanluiseña durante su programa cuyano.

Por sus escenarios pasaron una de las formaciones originales de Los Cantores del Alba (Javier Pantaleón, Eleodoro Horacio Aguirre, que había reemplazado a Alberto González Lobo, Tomas "Tutu" Campos y Gilberto Vaca); Los Hermanos Pelatay, Los Cóndores, Los Trovadores de Cuyo, Los Patricios, "Peteco" Carabajal, "Pocho" Sosa, Los Cumpas, Jorge "Cholo" Torres, Félix Máximo María, Silvia Zavala, Hugo Sosa, Los Románticos de Cuyo, Montoya Dúo, el ballet de Salta y Trío San Javier entre varios otros grupos argentinos invitados.

"En la catedral de San Patricio, la más grande de Queens, cantaron muchos cuyanos entre ellos Yaco Monti y su hijo -que estaban de gira por EE.UU.- interpretaron el Himno Nacional Argentino, fue una sensación muy difícil de olvidar", señala.

San Luis no podía estar ausente y dice que nunca perdieron el contacto con sus raíces, porque de estas tierras nacieron las ideas que concretaron en Estados Unidos. "Sueño con llevar a un grupo sanluiseño lo prometí y trabajo para que sea realidad. Ojalá se cumpla".

Recuerdo. Carmen, Ramón Belizan de Los Patricios y Francisco.

La puntana ha programado una cartelera que arranca el sábado 11 de mayo en el Hugo del Carril, presentará a Los Patricios de Córdoba, y a varios grupos de reconocidos músicos sanluiseños.

El 6 de julio en el Club Vial organiza un festival denominado Cuyo por Cinco con grupos de San Juan, Mendoza, Villa Mercedes y San Luis. Su actividad no se detiene, el 31 de agosto tiene previsto, como cierre de la Semana de San Luis, una cartelera a confirmar en el Hugo del Carril.

En setiembre irá a Colombia a organizar el Festival Internacional de La Tonada en ese país y el 12 de octubre volverá a Queens para los actos de la Hispanidad, pensando en Uruguay y España que serían en el 2020. "El trabajo no me asusta, lo que me asusta son los costos para un espectáculo", puntualiza.

En la provincia, armó un grupo de colaboradores integrado por Juan Oros, César Bustos, Hugo Tubois y Mily Moreno. Agradeció a Aníbal "Súper" Lucero de "Viva San Luis", Trinidad Leyes y Héctor Quiroga de "Volver a la raíz", por divulgar la música cuyana.

Amigos. Francisco Poblete y su amigo "Pocho" Sosa en Queens.

No olvida nunca a su hija Sharon y a su esposo John Harrison y mucho menos a sus nietos Samantha, Jonathan y Alexander. "Son mis tesoros", exclama.

No olvida a sus hermanos Marta y Juan Pablo, recientemente fallecido, a los mendocinos Carlos Cuadro y Alejandro Montuelle de "Por los senderos de la Patria", a Luciano Marcos "Changuito" Arce, a su padre que era policía, al querido Félix Máximo María, Carlos Fernández y Justino Guarnes, "por lo que trabajaron por los sanluiseños en el extranjero".

"La tonada merece mucho más de lo que nosotros podemos hacer. No debe caer en el olvido como muchos ritmos argentinos. La tonada es amor, música, vida y mucho más, por eso merece ser escuchada, valorada y bien interpretada. A la distancia lo sentimos así y así nos manifestamos donde vivimos", cerró Carmen.