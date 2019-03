Keisy Perafán logró el bronce en Santiago

Sumó otro metal más a su vitrina. Keisy Perafán fue parte del Open Panamericano en Santiago de Chile y logró la medalla de bronce en categoría hasta 48 kg tras tres combates, en donde consiguió dos triunfos y tuvo una derrota. En la lucha decisiva por el podio, superó a la estadounidense Anne Suzuki.

Perafán venía de no poder subir al podio en el Open de Córdoba —16 y 17 de marzo—, pero tenía revancha rápido en la capital chilena. La acción para la judoca de San Luis inició con triunfo frente a la francesa Helena Beyssac-Poulin. "No arranqué bien porque rápido tenía dos shidos en contra, pero promediando la lucha pude hacerle un ippon y gané", le dijo Perafán a El Diario.

Ya en semifinales y con la chance de asegurarse una medalla, la rival era la guatemalteca Jacqueline Solís. La propia Keisy contó cómo fue esa lucha, "Comencé bien. Había hecho un ippon que me cobraron wazari. Siguió la lucha, me descuidé un segundo, me estrangularon y perdí".

Con la desazón lógica por la derrota y el cansancio por el esfuerzo de los combates previos, había que afrontar la lucha por el bronce ante Suzuki. "La verdad que no me sentía bien, estaba muy cansada, pero hice un wazari apenas arrancó el combate y aguanté la diferencia hasta el final", describió la puntana.

La agenda de Perafán será nutrida en las próximas semanas. El domingo viaja junto a la Selección a Brasil a un Campus de entrenamiento cerca de San Pablo. "Ahí vamos a estar con el equipo nacional brasileño hasta el 11 de abril".

Luego, el elenco "albiceleste" vuelve a Buenos Aires, en donde tendrá un Campus del 14 al 21 de abril. "Y de ahí viajamos a Perú porque el 25 empieza el Campeonato Panamericano de Judo en Lima. Ese será el torneo más importante en el primer semestre porque otorga muchas unidades en la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2019. Después, en mayo, hay una Copa Panamericana en Panamá, que también da puntos; pero no como el torneo en Perú", concluyó.