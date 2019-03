Locos y comestibles, hoy actúa "Pan Casero" en San Luis

Melodía de arrabal", de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, fue la canción que llevó a Rosana Gourdard a ganar el premio como mejor cantante solista femenina en el Festival de Tango puntano que se realizó en diciembre del año pasado en Justo Daract.

La letra sentimental y la simpleza de la artista acompañada solamente con su guitarra, la destacó entre las demás concursantes. Ese premio conllevó a la creación de la agrupación típica "Pan casero" que la tiene como vocalista y con la que interpreta la tradicional canción de Gardel y le suma un repertorio de música popular, tangos, milongas y tarantelas.

Este jueves a las 22:30 en Al Picoteo, Club Social, el trío se presentará por primera vez en San Luis con un concierto que, según aseguraron los integrantes, llevará al público a las primeras épocas del tango, cuando se cantaba en los patios familiares entre abuelos y guitarras. La entrada es a colaboración de los artistas.

Agrupación típica "Pan casero" estará hoy, a las 22:30, en Al Picoteo, Club Social, Las Heras 495. La entrada es a colaboración de los artistas.

Luego de ganar el premio, Rosana se reunió con Julián Herrera, su pareja y compañero en "La familia Von Pérez", el circo que fundaron juntos en Los Molles, y con el violinista Pablo Jaimes, para darle relevancia a "Pan casero", el proyecto que planearon hace mucho tiempo y que tuvo su empujón definitivo gracias al destacable aporte de Rosana en el festival.

"Rosana es cantautora y su trayectoria está vinculada con el rock y las letras feministas. Pero como creció en Avellaneda, Buenos Aires, lleva al tango en las venas. A partir de que ganó el certamen decidimos acompañarla y empezamos con los ensayos. Con Pablo nos adaptamos a sus tonalidades y hacemos los arreglos en las canciones de acuerdo a su voz", expresó Julián, el acordeonista de la orquesta.

Como la raíz circense los vigila desde "La familia Von Pérez", los miembros de "Pan casero" decidieron incorporar al repertorio una puesta teatral que combine la música con el humor y la picardía. "No va de la mano del circo porque, por más que sea un espectáculo para toda la familia, no contiene lenguaje infantil. Pero para no despegarnos totalmente decidimos crear personajes y elegir canciones con un tono bromista y así no perder la esencia", agregó Herrera.

Es así que Rosana es "Cocó", una cantante que dice lo que piensa con soltura; Julián es "Vidalita", el más tímido de la orquesta y Pablo es "Ciruja", quien junto a la cantante se ponen en contra del acordeonista y a medida que muestran el repertorio arman un revuelo en medio de tangos picarescos, trajes de época e instrumentales.

Además el cancionero que eligieron para las presentaciones, que en tan solo tres meses ya presentaron en todas las localidades del Valle del Conlara y Villa Mercedes, son tangos alegres, alejados del llanto, la desesperación y la muerte, tres condimentos que los cantores de las últimas décadas doradas del género eligieron para expresarse.

"El repertorio es particular porque no son los tangos clásicos que todos escuchan, son canciones que rescatamos que quedaron en el olvido. Muchos son de Gardel y a la hora de elegir buscamos que las letras sean chistosas. No son los temas típicos del tango triste, sino los que surgieron antes, cuando se utilizaba mucho el humor o eran más descriptivos. Lo que tratamos es que vaya de la mano de la puesta teatral", explicó el músico.

"Melodía de arrabal", "Lejana tierra mía", "La canción del linyera" y una serie de instrumentales son algunas de las canciones que presenta esta agrupación tan típica como elocuente y disparatada.