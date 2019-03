Sol Puntano prepara más cebollas para sus ferias

Las cebollas que cosechó el personal de Sol Puntano el martes, ya reposa bajo el tibio cielo del otoño y dentro de poco estará a la venta para el público. La colonia agrícola, que depende del Ministerio de Producción de la Provincia, volvió a sacar una producción de una hortaliza fundamental en la mesa de los puntanos, que también demuestra que el cultivo es posible en las tierras de San Luis.

Después de un intenso día de recolección, en el que los trabajadores tuvieron que desenterrar y arrancar los frutos a lo largo de una hectárea del terreno, ahora comenzó la etapa de curado. “Consiste en estacionarlas en un lugar donde les dé el sol pero no que se mojen. Tenemos estructuras, como su fueran caballetes, donde se colocan y se deja que se seque la chala, que es la parte vegetativa. La cebolla no se puede comercializar en húmedo, porque si no se pudre", explicó Alfredo Cartellone, gerente de Producción Agrícola del predio.

La cosecha permanecerá estacionada durante unos veinte días, y luego el personal les cortará las raíces y las chalas. De ahí las llevarán a una máquina clasificadora que las separa por tamaños antes de embolsarlas. Las grandes y medianas se venden como cebolla de primera, y las más chicas se ofrecen como "escabechera", porque "mucha gente la usa para hacer escabeche y es una forma de aprovechar toda la cosecha”, reveló. Otro porcentaje menor se destinará para algunas pruebas de deshidratados que realizan en la fábrica que tiene la colonia.

Toda la producción servirá para abastecer la demanda del resto del otoño y el invierno, de los consumidores que todos los martes y jueves se acercan a la feria de Sol Puntano en busca de hortalizas frescas y a precios diferenciales. (Ver "Verduras más frescas...).

Por eso, para el área agrícola es fundamental ir escalonando sus siembras y cosechas para disponer de cebollas durante todo el año. “Siempre destinamos entre dos y dos hectáreas y media a la cebolla, jugando con diferentes variedades y fechas de siembra. La que realizamos ahora se llama grano de oro y permite tenerla guardada entre dos y cuatro meses, entonces eso nos permite abastecer las ventas”, detalló.

Por eso, ya están comenzando la siembra en almácigos de otra variedad conocida valencianita, que servirá para cubrir la demanda de primavera e inicios del verano. Mientras que entre julio y agosto, ya retomarán la grano de oro, que servirá para el verano de 2020.

Cartellone explicó que la cebolla es una especie muy “plástica”, que se amolda muy bien a diferentes características agroclimáticas. En ese sentido, sostuvo que "se adapta perfectamente bien a las condiciones de San Luis. Solo hay que ajustar las fechas de siembra y trasplante, pero que no se cultive más responde a una cuestión cultural más que otra cosa”.

Además de la reciente cosecha, la colonia agrícola ya empezó la siembra de las especies de la temporada otoño e invierno, sobre todo en hortalizas de hoja, como acelga, espinaca, lechuga, remolacha, brócoli, coliflor, arvejas, habas y ajo, entre otras, que irán estando disponibles para el consumo con el correr de los meses.

Verduras más frescas y económicas

Todos los martes y jueves, de (8:30 a 14) el predio de Sol Puntano abre sus puertas para ofrecer a los sanluiseños, frutas y verduras más frescas, directas desde la cosecha, a un precio mucho más accesible. Al mismo tiempo, ponen a la venta las ofertas del plan "Carnes San Luis", con cortes vacunos y porcinos, además de otros productos como conservas y dulces.

En esas ferias, también ofrecen su producción las veinte familias, entre criollas y bolivianas, que forman del plan "Parcelas Hortícolas", y que en sus lotes también siguen la planificación de siembra que realiza el equipo de Sol Puntano.