Abrir el espectro musical para generar más acción

La nueva temporada del ciclo de conciertos en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo tendrá hoy al grupo “Ciudad de Ángeles” y una propuesta de renovación que atrapó a sus seguidores.

Después de las 19, los asistentes disfrutarán de un show distinto al acostumbrado, ya que suelen presentarse en bares y pubs. “Es el clásico formato de bajo, guitarra y batería con el aporte de voces”, explicó el baterista Gabriel “Chicho” Cipriani, el más experimentado y dúctil, quien produjo reversiones junto a la guitarrista Roxana Cruceño e introdujo a Patricio “Pato” Caruso en las cuatro cuerdas y a la cantante Romina Alias.

“Terrazas te hace sentir en un escenario que te inspira a tocar bien, a diferencia de algunos bares, que son 'criaderos de pollos', como decía el querido 'Pichi'”, bromeó “Chicho” al recordar al fallecido y excéntrico guitarrista Rodolfo Piscitelli.

“Lo trabajamos como trío de instrumentos con la voz de Romina”, explicó acerca de un repertorio aceitado “para meter todo en 50 minutos”, ya que el grupo debe respetar el formato televisivo que ofrece la técnica del Salón Blanco a todos los protagonistas del ciclo gratuito. Roxana contó que les pasaron una lista previa “y nos pidieron que elijamos… pero nos gustan todas”, comentó resignada.

Sobre el título elegido, Cipriani procesó la respuesta al enunciar “que es una pregunta rara de contestar” porque el nombre tiene 10 años pero la banda apenas uno y medio. Para despejar dudas, contó que es un juego de palabras a “Grupo Ciudad”, la primera incursión musical de “Chicho”; y debido a otro gusto personal de Cipriani, el LP llamado “In the City of Angels”, de Jon Anderson, cantante de “Yes” y gran influencia del tecladista y baterista de “Ciudad...”. “También es sentirnos, en esta historia del arte, como ángeles en esta ciudad. Me pareció un nombre muy adecuado para lo que hacíamos”, completó.

Las lista de temas que desarrollarán irá desde éxitos reconocidos de Guns and Roses, Tina Turner y James Brown a melódicas como Gianluca Grignani y Café Tacvba. Pero a su estilo. “Hay un criterio para hacer las versiones, y es que nos guste a todos”, declaró “Pato” y confesó que hay una frase que define todo: “En el grupo tenemos una máxima que es ‘ciudangelizar’ las canciones, porque las pasamos por un filtro del que sale otra cosa”, sostuvo Caruso, y “Chicho” confirmó que cuentan “con ese criterio de saber hacia dónde vamos... y de hacerlo bien”.