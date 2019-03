Los Rolling Stones cancelaron su gira debido a un problema de salud de Mick Jagger

Este domingo, los Rolling Stones comunicaron por sus redes sociales la suspensión de la etapa norteamericana de su gira “No Filter”, que incluía diferentes conciertos en Estados Unidos y Canadá. El Motivo: su líder y cantante, Mick Jagger, está enfermo y necesita “tratamiento médico”.

Si bien no especificaron qué mal aqueja al intérprete de 75 años, aconsejaron a los fanáticos que conservaran los tickets que compraron, ya que confían que tenga una completa recuperación y puedan anunciar pronto nuevas fechas para esos recitales.

“Mick ha sido advertido por los médicos que no puede salir de gira en este momento, ya que necesita tratamiento médico”, informa el comunicado publicado en el Twitter de la banda esta mañana, seguido de otro mensaje escrito por el propio Jagger.

“Realmente odio decepcionarlos de esta manera", escribió el cantante, quien añadió: "Estoy devastado por tener que posponer la gira pero voy a trabajar muy duro para volver a los escenarios tan pronto como pueda”.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.