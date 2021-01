Los Grammy posponen su edición 2021 debido a la pandemia

Los Premios Grammy de 2021, que se iban a celebrar el 31 de enero, se retrasarán a una fecha todavía sin determinar debido a la grave situación de la pandemia de coronavirus en estos momentos en Los Angeles, informaron este martes los medios estadounidenses Rolling Stone y Variety.

Frente a los galardones del cine, que con los Premios Oscar al frente optaron a mediados del año pasado por aplazarse dos meses en 2021 para esquivar, en la medida de lo posible, el impacto del coronavirus, los Grammy no habían cambiado sus planes y mantenían hasta ahora el 31 de enero como el día de su ceremonia.

La idea de los organizadores era plantear un evento televisivo reducido y sin público, con Trevor Noah como presentador, con conexiones en directo tanto fuera como dentro de Los Angeles, y con una presencia muy limitada de artistas sobre el escenario para actuar y para anunciar los ganadores.



En enero de 2020 la pareja artística formada por Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell se llevaron el premio al Mejor Nuevo Artista, Bad Guy como Canción del Año y Grabación del Año. Su disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go? fue el Mejor Álbum de Pop Vocal Contemporáneo y también ganó Álbum del Año en general. Finneas triunfó por la Producción del Disco y el codiciado premio de Productor del Año.