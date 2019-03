Lo curaron y arregló gratis el aire acondicionado del hospital

"En el día de ayer mi papá trabajando (técnico en refrigeración) se clavó un clavo en el pie y fue a la guardia del hospital de Pontevedra (Buenos Aires), al ingresar me cuenta que no se podía respirar adentro de la guardia del calor insoportable que hacía", arranca el relato de Morena, y continua: "Los médicos se encontraban acalorados con el ambo mojado del calor que hacía, pregunto porque no se arreglaban los aires acondicionados y le dijeron que ya no había mantenimiento en el hospital que no había recursos". Este escrito pertenece a Micaela Morena en Facebook. Una historia de las que no abundan en estos tiempos.

Pero lo mejor fue al otro día. Julio quiso tener una atención con los médicos y fue a la institución. "¿Saben lo que hizo hoy? Fue a las 8 de la mañana pidió hablar con la directora del hospital y arregló GRATIS sin pedirle nada a nadie el aire acondicionado de la guardia", relató la joven. "Tenés el cielo ganado papi estoy muy orgullosa de vos", cerró.