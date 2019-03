Comienza el ciclo “Cuando cantan las Mujeres”

Sentadas en soledad o con un compañero guitarrista, alumbradas por la luz del escenario, abrazadas por el calor de los aplausos del público o distinguidas por el reconocimiento de sus colegas, las mujeres cantoras de San Luis, Cuyo y el país vuelven a tener su espacio tras siete años después del último "Cuando cantan las mujeres", el ciclo que impulsó la artista Marita Londra en 2012 y este año regresa con más fuerza en los pulmones y en los proyectos colectivos.

La primera cita de esta convocatoria será el próximo sábado a las 21 en el microcine de la UNSL. La compositora Clara Cantore le dará inicio a una velada que se repetirá hasta noviembre de 2019 con el apoyo de la Secretaría de Extensión de la casa de estudios.

"El objetivo se repite después de años de ausencia. Quise crear un espacio para que las músicas mujeres puedan expresarse y mostrar su talento. Estamos en un momento de visibilización que debemos aprovechar. Si el público nos acompaña como en los primeros años, lograremos que todos los meses una nueva artista se muestre en escena con su repertorio", expresó Londra que luego de un año de descanso decidió volver con sus pasiones a flor de piel: la música y la radio.

Alejandra Bermejillo, Claudia Puyó, Florencia Dávalos, Liliana Herrero, Marianela Arce y Melania Pérez fueron algunas de las cantoras protagonistas de las primeras épocas de "Cuando cantan...". "Queremos que todas las chicas tengan su lugar para poder expresarse. Ya retomé contacto con cantoras cordobesas, entrerrianas, mendocinas y sanjuaninas. Además hablé con las representantes de San Luis con las que pudimos acordar en trabajar juntas gracias a este ciclo", agregó Marita que adelantó la próxima fecha en abril con la presencia de la guitarrista Daniela Calderón.

La idea de Marita frente a estos encuentros es contactar a mujeres que actúen en soledad o con un solo acompañante instrumental. "Por cuestiones de presupuesto decidimos darle el espacio solo a cantantes solistas. En algún momento nos gustaría convocar a bandas y grupos femeninos", explicó la cantora que no solo utilizará el microcine de la UNSL, sino también el auditorio Mauricio López.

Luego de siete años, Londra expresó que el movimiento de mujeres en la música sigue siendo muy parecido. Las cantoras no suelen ser convocadas para cantar en muchos festivales o escenarios, pero lo positivo para la artista es que hay una toma de conciencia por parte de las artistas de pelear por ese derecho que les pertenece.

"Aún no tuve la oportunidad de participar de los encuentros de música de mujeres que se realizaron los últimos meses en San Luis, pero estoy abierta al diálogo para que trabajemos juntas en este ciclo y mostremos lo que nos sucede desde lo artístico. Muchas están invitadas a formar parte de este proyecto, que no deja de lado a los talentos femeninos", contó.

Para la primera fecha del próximo sábado, Clara Cantore vendrá a San Luis no solo gracias a Marita, sino también a "Río producciones". Juntos lograron que la cantora llegue a la provincia. "Es un buen momento para decir que en San Luis también se puede trabajar en equipo gracias a las productoras independientes que se ayudan entre sí para no superponer fechas y que no solo disfrute la gente, sino todo el equipo que trabaja detrás", concluyó.

Las entradas anticipadas para este primer encuentro tienen un valor de 200 pesos y se pueden conseguir en el edificio de extensión universitaria en la casa de estudios o vía online por la página www.eventbrite.com. La capacidad del lugar es de noventa personas es así que los organizadores advirtieron que las entradas serán limitadas.