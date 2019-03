Carla Vidal, sexta en “La Feliz”

La pista sintética "Justo Román" en Mar del Plata fue sede del Campeonato Nacional de 10.000 metros llanos, en donde la puntana Carla Vidal, con 26 años, logró el sexto puesto con 36'52".

La atleta local, Florencia Borelli, se coronó campeona con 33'57" y completaron el podio la entrerriana María Luz Tesuri (34'15") y la tucumana María Ovejero (34'22"), ganadora de las tres ediciones de "Corre El Diario". Daiana Ocampo, de Buenos Aires, concluyó cuarta con 34'33" y quinta terminó la riocuartense Rosa Godoy, con 34'40". Hubo 16 inscriptas y 12 largaron la competencia.

Vidal fue la única representante de la provincia en el torneo y quedó satisfecha con su sexto puesto entre las mejores fondistas del país. "Estoy muy contenta con mi carrera aunque me quedé con la sensación de poder haber dado un poquito más. Hubo muchísimo viento y se notó en los tiempos. Por ejemplo, el grupo de adelante, tienen muchísimas mejores marcas pero a todas se le fue un minuto arriba", reveló.

Con respecto a su registro, la puntana agregó: "Yo tenía 36'32" pero en calle; este tiempo que logré en Mar del Plata es mi mejor marca en pista, que es en donde creo que realmente vale porque la medición es exacta".

También analizó el desarrollo de la prueba en la costa argentina, "fui prendida en el segundo pelotón hasta el kilómetro seis más o menos, en donde decidí desprenderme. Eso me permitió terminar sexta, pero los 4 kilómetros finales se hicieron duros transitarlos sola por el viento", sostuvo.

Carla tiene como entrenador a Fernando Díaz, de Buenos Aires; y tiene muchas expectativas para 2019. "El año pasado me dediqué a 5.000 metros e hice algunas carreras de 10K, pero ahora me enfoqué en preparar más los diez kilómetros. En enero hice la preparación en Cachi, Salta, y me sirvió muchísimo. Los resultados ya se están viendo y además me siento mejor", concluyó.

Caballeros

El entrerriano Julián Molina (29'33") fue el campeón en Mar del Plata. El cordobés Bernardo Maldonado (29'34") fue segundo y el maratonista olímpico Luis Molina (29'42") terminó tercero.