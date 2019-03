Tiene 88 años, dibuja con Paint y fue contratada por Disney para ilustrar a Mary Poppins

Concha García Zaera vive en España, tiene más de 200 mil seguidores en Instagram y la contrató Disney para que realice uno de sus dibujos para promocionar la nueva película de Mary poppins.

Para realizar sus creaciones utiliza el programa de Microsoft, el Paint, que si bien no es uno de los más avanzados, ella se siente cómo y segura con sus herramientas.

Según contó la mujer la enfermedad de su marido y la computadora que le regalaron a sus 74 años, la motivaron a trabajar en sus dibujos. Además sus nietas le enseñaron a usar Instagram. "Ellas querían que publicara los dibujos, porque dicen que tenían mucho mérito, y yo me negaba porque no estaba de acuerdo. Pensaba que era amor de nietas, puesto que para mí era muy sencillo. Y un día una de mis nietas sin decirme nada me abrió una cuenta. Esa noche estaba dibujando y tenía el móvil a mi lado y de pronto empezó a hacer soniditos así "clic-clic-clic", seguidamente sin parar, y yo me asusté. No sabía lo que estaba pasando. Y esa fue mi entrada en Instagram. El "clic-clic" eran seguidores y no paraban de subir", le contó a Infobae la abuela.

Además contó que Disney la contactó directamente por Instagram para ofrecerle el trabajo. "Me hizo muchísima ilusión, puesto que esa película la fui a ver cuando mis hijos eran pequeños", expresó.