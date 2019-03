Ex empleados de una panadería volvieron a manifestarse en reclamo de sus sueldos

Son 13 trabajadores de la ex firma “Claudale`s”, que cambió de dueños y de nombre. Aseguran que la gerencia actual se había comprometido a pagarles, pero que en su lugar los despidieron.

Mas que desactivarse, el conflicto laboral de trece ex trabajadores de una panadería de avenida Illia parece crecer como una masa que leuda. Los que fueron empleados de la firma “La Realeza”, ex “Claudale’s”, afirman que los dueños actuales, que alquilaron el fondo de comercio a los patrones anteriores, se habían comprometido a pagarles una deuda salarial que acarreaban de la gestión anterior pero que en su lugar los despidieron. La mañana de este miércoles volvieron a manifestarse frente al local exigiendo una solución.

Pablo Rivero, uno de los trabajadores en conflicto, comentó que el problema comenzó a mediados del año pasado, cuando un grupo de empleados comenzó con un reclamo gremial por la falta de pago de aportes, de obra social, de aguinaldos y por tres compañeros que estaban en negro.

Según acusó, los antiguos dueños, ofuscados por el pedido de sus empleados, comenzaron con despidos “disfrazados” como reducción de personal, además de crear una deuda salarial.

“Con esta gestión el problema es peor que con la anterior. Ellos se tenían que hacer cargo (de la deuda) porque estaba escrito en el contrato. Debían reconocernos la antigüedad y pagar los sueldos que nos debían, pero se lavaron las manos, no le pagaron a nadie y encima nos despidieron sin siquiera indemnizarnos”, dijo Rivero esta mañana, mientras golpeaba botellas de plástico y hacía sonar un silbato en la puerta del local, en Illia y avenida Lafinur.

También dijo que a los ocho despidos iniciales se sumaron otros cinco, ocurridos la semana pasada, días después de la primera manifestación de trabajadores, realizada la mañana del 12 de febrero.

“Primero despidieron a ocho (compañeros) y luego del reclamo a cinco más. Directamente no nos dejaron ingresar a la panadería. No tenemos carta documento ni notificación, directamente no sabemos cómo está nuestra situación laboral”, se quejó Rivero, y aclaró que los dueños de “La Realeza” los acusan de abandono de trabajo cuando en realidad “ellos nos habían dado permiso para ir al Ministerio de Trabajo a buscar la liquidación de haberes para desvincularnos de la empresa de la forma correcta”.

“El reclamo es por los despidos pero más que nada por la deuda, porque acá hay trece familias que no tienen para comer”. “Entendemos que ellos se pueden enojar con este reclamo, porque es molesto, pero también tienen que entender que solo pedimos lo que nos deben y que exigimos una respuesta”, concluyó.