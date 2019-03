La obra del Centro Oncológico Integral entra en la recta final

Los obreros ultiman tareas de pintura y de parquización. Afirman que esta semana concluirán los trabajos.

Dicen que no hay como sentirse en casa cuando uno está lejos de su hogar. Esa es la sensación que provoca recorrer el nuevo Centro Oncológico Integral, que funcionará en la ex Residencia del Gobernador y donde se ultiman detalles de pintura para la finalización de la construcción. En la empresa constructora Lumma aseguraron que las tareas concluirán esta semana, cumpliendo con los plazos previstos por el Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura.

El vivo color de las paredes, suelo de madera, una reluciente lámpara de techo, puertas de lo que eran un armario, grandes ventanales que interactúan con la vegetación exterior. Parece la habitación de una muy linda casa, pero en verdad es un consultorio oncológico. Es una percepción que se siente en cada uno de los rincones de lo que era la residencia y es justamente lo que buscó el Gobierno, para amenizar el difícil transitar de un paciente con cáncer en su tratamiento.

"A la vivienda existente se le trató de respetar el lenguaje e impronta que tenía. No solamente porque era una edificación en muy buen estado, sino que también para que el paciente cuando ingrese, sienta que está como en una casa y no en una clínica. Hay características que hacen saber a una persona que está en un hospital y eso es lo que tratamos de evitar. También se han conservado la cocina y los baños, haciéndole algunos retoques para adaptar los espacios", explicó Cristian Rasmussen, jefe del Programa Obras de Arquitectura.

Luego continuó sobre la ex residencia: "La casa ronda los 800 metros cuadrados, la cual se remodeló y se le agregó unos 60 metros cuadrados, donde funcionará un comedor general. Tendrá cinco consultorios en la planta baja y unos tres o cuatro arriba, dependiendo del uso final que disponga el Ministerio de Salud. También habrá un consultorio odontológico especializado para los pacientes oncológicos, una sala de oncoestética, oncopediatría y una serie de consultorios".

El objetivo fue que el renovado Centro Oncológico contemple todos los tipos de tratamientos en un mismo espacio, para evitar que el paciente tenga que trasladarse a distintos puntos. Por eso fue necesaria una ampliación, con una construcción totalmente nueva, edificada sobre una parte del extenso parque que tiene el predio.

"El sector nuevo tiene una vista mucho más médica, porque es exclusivamente técnico y de precisión para los tipos de tratamientos. Por fuera se respetaron los colores para que se vincule con lo ya existente y no se nota la diferencia", afirmó el funcionario y agregó: "Habrá un consultorio especializado con las condiciones de un quirófano, donde por ejemplo se tomarán muestras de los tumores. También está previsto un shockroom, una sala de observación, las salas de quimioterapia y de internación, que serán simples, dobles y aisladas. Son alrededor de 1.100 metros cuadrados que se ampliaron con obra nueva".

Una de las premisas que adoptó el gobierno provincial para las distintas obras nuevas que emprendió referidas a salud, fue la interacción con el exterior. El vidriado cobra un rol fundamental en la construcción, para evitar una sensación de encierro en el paciente y generar bienestar. El Centro Oncológico no fue la excepción. Todos sus pasillos y salas cuentan con una visual al parque del predio, que también recibió un tratamiento especial para resaltar la flora. Además de las visuales desde adentro, los pacientes podrán salir al exterior a disfrutar del verde siempre que quieran, con el objetivo de que los tratamientos les sean más llevaderos.

En cuanto a la disposición de los dos ingresos que tiene el edificio, Rasmussen precisó: "Los pacientes ingresarán por Héroes de Malvinas. Entrarán por el acceso existente y circularán por los senderos exteriores, por los cuales puede llegar a la puerta del sector nuevo, o hacerlo por el frente donde era la residencia. Por el pasaje del fondo existía un acceso, que se reordenó para ser exclusivo de ambulancias, en caso de alguna emergencia, y para el ingreso de los profesionales. Los decidimos separar para que no haya pacientes que entren por el otro acceso y dejen el vehículo en un lugar que no bloquee a la ambulancia. El público ingresa por un lado y la parte técnica por el otro. Llegan al mismo punto pero no se interfieren".

En la empresa destacaron el haber concluido la obra a término, ya que hicieron el acondicionamiento y la construcción nueva en apenas cinco meses. Señalaron que en el momento más álgido de los trabajos, llegaron a trabajar 80 personas dentro del predio y que lo hacían en doble turno.

"Como responsables de la obra, hemos llegado a los plazos establecidos, cumplimos. Siempre cuando terminamos, las entregamos al ministerio que corresponda. La idea es que cuando se inaugure, al día siguiente funcione. Ahora empieza la etapa de equipamiento para que Salud lo ponga en funcionamiento", aseguró el jefe de Obras de Arquitectura.