A partir de este año el inglés se enseñará desde la primaria

La ministra dijo que la aplicación será progresiva. En este ciclo lectivo además se incorpora la Educación Sexual Integral y el concepto de puntanidad se trabajará en todas las materias.

La enseñanza del idioma Inglés, la incorporación de la puntanidad en todas las materias y la aplicación definitiva de la Educación Sexual Integral (ESI) con perspectiva de género son las novedades que encontrarán los alumnos que cursen la primaria en las escuelas públicas y privadas de San Luis. Este miércoles la ministra de Educación, Paulina Calderón, hizo la presentación oficial del nuevo Diseño Curricular Jurisdiccional del ciclo primario ante los profesores del Instituto de Formación Docente de San Luis (IFDC); acto que se repetirá este jueves en el IFDC de Villa Mercedes.

“Estamos muy contentos porque fue un trabajo que llevó mucho tiempo y necesitó de acuerdos y consensos. Además hubo que buscar nuevos criterios teóricos y epistemológicos como por ejemplo de qué manera entendemos ahora a los niños y niñas entre los seis y los doce años, qué tipo de aprendizaje tienen que tener. Incluso en los espacios curriculares, porque para tener validez nacional hay que cumplir cierta normativa que son los lineamientos básicos que hay que respetar y que los establece el Consejo Federal de Educación para que tengan validez nacional”, comentó la ministra en el encuentro.

Entre los nuevos lineamientos, Calderón destacó “la incorporación de la lengua inglesa en el nivel primario que en San Luis lo vamos a hacer de una manera progresiva: es decir este año se hará con los cargos que se puedan nombrar y el año que viene se presupuestarán otras para que se sumen cada vez más escuelas”. Sobre este tema la ministra dijo que “para los institutos de formación docente esto supone un nuevo desafío porque ahora tendrán un período para formar más docentes de inglés y capacitar o dar posgrados a quienes tengan los cursos aprobados, pero no tienen las materias pedagógicas. Todo esto es lo que tenemos que discutir ahora con los formadores, para ver cómo progresivamente podemos implementar el cien por ciento del nuevo diseño”.

También adelantó que “todos los contenidos de las diferentes materias serán atravesados por la puntanidad, tanto en Ciencias Naturales con lo que tiene que ver con la flora y la fauna autóctona, como la historia y la geografía de San Luis en Ciencias Sociales. Ahora se incorporarán a las matemáticas donde se resolverán problemas que tengan que ver con nuestra cotidianidad y en las materias artísticas se incorpora la obra de los artistas puntanos en música, plástica, danza y teatro”.

Destacó que la gran incorporación serán “'Juana y Pascual', los personajes creados por los propios alumnos que fueron parte de la revista educativa y ahora aparecerán en el manual de cuarto grado, que se estará distribuyendo en todas las escuelas debido a que en ese grado es donde más se trabaja la información de la provincia. Por eso hemos elaborado esta propuesta que además contiene una guía de trabajo para las maestras”.

Sobre la tarea que realizaron los docentes en las comisiones comentó que “aportaron muchísimo y fueron los que propusieron muchos de estos cambios porque son ellos los que están recorriendo las escuelas junto con los estudiantes que hacen las residencias. Porque a veces las teorías más nuevas no son las que estamos usando en las aulas o al revés, en la práctica no se pueden aplicar esas teorías que parecen tan hermosas. Por eso hay que fortalecer la capacitación docente como la formación inicial de los chicos que están estudiando el profesorado”.

También aclaró que a partir de ahora comienzan a dictarse los contenidos de Educación Sexual Integral (ESI): “El nuevo diseño curricular atraviesa a todos los espacios que incluye la ESI, desde pensar en mujeres pintoras de San Luis, aplicar el lenguaje inclusivo que represente a las y los estudiantes, dándoles el lugar que se merecen las mujeres. Porque esto es algo que venimos hablando hace tiempo, si la X o la E nos van a dejar afuera, otra vez, a las mujeres. Pensamos que no, si ya ganamos la A, no la perdamos”.

Además señaló que “el ámbito educativo está ocupado en un 95 por ciento por mujeres por eso en las comisiones surgieron cuáles son nuestros derechos y cuáles las luchas que hemos venido transitando. Pero todavía hay luchas que hay que seguir dando y en ese sentido la ESI viene a darnos ese lugar importante para trabajar”.