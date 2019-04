Madonna Alfosina se quedó con la gloria

A MadonnaAlfonsina poco le importó que no fuera candidata en la previa de la carrera. La pensionista de Juan Roca ganó de punta a punta el Clásico Aniversario Ciudad de La Punta, la carrera central de la reunión hípica de ayer. Rubén Lucero estuvo en la silla y la ejemplar del Stud Lujos clavó los relojes en 1'12" para recorrer los 1.200 metros. Embolsó un premio de 90 mil pesos. A cinco cuerpos quedó Ayn Rand. El ganador pagó un sport de 19 pesos.

La zaina salió con todo de abajo y llegó firme al disco. Se impuso de principio a fin. Es una ejemplar muy noble que supo ganar en Palermo, pero que hacía bastante no podía encontrar su nivel. Y ayer lo encontró. No tuvo inconvenientes para ridiculizar a los machos y dejarlos atrás. Los adversarios solo le vieron las patas. Corrió a un gran ritmo y no se apichonó cuando cerca del disco sus rivales salieron a buscarla.

A cinco cuerpos quedó Ayn Rand. El marcador lo completaron Boreal Key, Caribeño Lifar, Le Roi y Anees. Más atrás se ubicaron Seattle Happy, Concertista Moro, Tapero, Don Lucky. Luz Delfina y Poeta Urbano.

Las otras carreras

La primera prueba de la tarde fue para El Cosmic. Maximiliano Urquiza estuvo en la monta. Hizo un tiempo de 58"90 para la recta. a cuatro cuerpos arribó Mi Lealtad. pagó un sport a ganador de 2,35. Era el favorito y lo confirmó en la cancha.

Ethic Paella, con Sergio Fabián Fernández en la silla, fue el amo y señor de la segunda competencia de la jornada hípica. A tres cuerpos quedó Cat Talent. El ganador empleó un registro de 1'17"80 para recorrer los 1.300 metros. El sport fue de 2,45. Le jugaron muchos boletos y el caballo respondió con creces.

La tercera prueba quedó en manos de Forli Day. Gerardo Tempesti Villalonga fue el encargado de llevarlo a la victoria. El tiempo del vencedor fue de 56"80 para los 1.000 metros. Segundo quedó Brujo Nov que llegó a dos cuerpos. Pagó un sport a ganador de 6,05 pesos.

Mani Boy sacó pechó en la cuarta competencia. Joaquín Cano estuvo en la silla. Hizo un registro de 45"80 para los 800 metros. A un cuerpo un cuarto quedó Loqueando. El sport fue de 5,35 pesos.

En la última prueba de la tarde festejó Rey de la Bailanta. Otra vez Joaquín Cano fue el jockey encargado de estar en la conducción del ganador. El pupilo de Miguel Salcedo hizo un tiempo de 1'25" para los 1.400 metros. A un cuerpo y medio llegó Amigo Nehuel.

Si bien es cierto que todas las miradas estaban puestas en el Clásico Aniversario Ciudad de La Punta, también es verdad que las demás carreras tuvieron sus condimentos. Vinieron caballos de varios puntos del país para jerarquizar un hipódromo que cada día seduce más a propietarios y cuidadores.